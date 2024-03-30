kataggelies@skai.gr: Πληρώνουμε τα χρέη... της ξαδέλφης

Χρέη ύψους 70.000 ευρώ που είχε η ξαδέλφη του, καλείται να αποπληρώσει ο κ. Δημήτρης Αθανασόπουλος και άλλοι συγγενείς της, όπως κατήγγειλε στον ΣΚΑΪ και στην εκπομπή «Δεκατιανοί» με τους Γιάννη Πιτταρά και Γιώργο Γρηγοριάδη τηλεθεατής της εκπομπής, ο κ. Δημήτρης Αθανασόπουλος.

Όπως κατήγγειλε ο ίδιος, η ξαδέλφη του, η οποία πέθανε πριν από επτά χρόνια, είχε χρέη τα οποία είχαν αποποιηθεί οι στενότεροι συγγενείς της, με αποτέλεσμα ο ίδιος και τα άλλα ξαδέλφια της νεκρής, να καλούνται τώρα να τα εξοφλήσουν.

«Μέχρι στιγμής έχει έρθει το ποσό που χρωστάει στην εφορία, περιμένουμε και τις άλλες οφειλές. Δεν είχα ακούσει ότι πάει στα πρώτα ξαδέλφια ένα χρέος», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Τώρα θα πρέπει να κάνουμε αποποίηση.Θα πρέπει να πληρώσουμε δικηγόρο και δικαστικά έξοδα.

