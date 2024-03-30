Σχέδιο για νέα κατοχύρωση αγροτικών προϊόντων ΠΟΠ της Θεσσαλία

Η περιοχή της Θεσσαλίας είναι μια περιοχή που η αγροτική γη έχει τη δυνατότητα να παράγει ποιοτικά αγροτικά προϊόντα, ενώ ορισμένα από αυτά μπορούν να αποτελέσουν το σημείο αναφοράς για την περιοχή, καθώς μπορούν προσδώσουν ακόμη μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία, να προσφέρουν στην ανάπτυξη και ανάδειξη της πρωτογενούς παραγωγής.

Για παράδειγμα, το μήλο Αγιάς, τα ρεβίθια Φαρσάλων, τα κάστανα Πηλίου, τα κάστανα Μελιβοίας κά, είναι ευρέως γνωστά για την ποιότητα τους, και αποτελούν για τους καταναλωτές σημαντική διατροφική επιλογή. Προς την κατεύθυνση της ανάδειξης και κυρίως της πιστοποίησης αρκετών αγροτικών προϊόντων της περιοχής της Θεσσαλίας, που θα μπορέσουν να βοηθήσουν σημαντικά τον πρωτογενή τομέα, λαμβάνονται πρωτοβουλίες, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με στόχο την πιστοποίηση (ΠΟΠ) 13 προϊόντων από την ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα, ο οποίος παρουσίασε την υποστηρικτική δομή της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στόχος της πρωτοβουλίας για την υποβοήθηση πιστοποίησης των προϊόντων αφορά την ανάπτυξη και ανάδειξη της πρωτογενούς παραγωγής.

Ο κ. Κουρέτας τόνισε ότι υπάρχει η πίστη και η ανάγκη από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, να αναπτυχθεί η προστιθέμενη αξία των αγροτικών προϊόντων της περιοχής, καθώς αυτά τα αγροτικά προϊόντα, φέρνουν ένα πολύ μεγάλο εισόδημα για τους παραγωγούς της Θεσσαλίας.

Οι φάκελοι των προϊόντων, που εγκρίθηκαν για την πιστοποίηση αφορούν: το μήλο Αγιάς / Milo Agias ΠΓΕ, τα ρεβίθια Αμοργός Φαρσάλων ΠΓΕ, τα Κάστανα Πηλίου / Chestnuts of Pelion ΠΟΠ, κάστανα Μελιβοίας / Kastano Melivias ΠΟΠ, τα κάστανα Αμπελακίων / Kastano Ampelakion ΠΟΠ, το κάστανο Καρίτσας ΠΟΠ, το αμύγδαλο Τεμπών / Amygdalo Tempon ΠΓΕ, το σκόρδο Πλατυκάμπου / Entopio Skordo Platykampou ΠΟΠ, το ακτινίδιο Δέλτα Πηνειού/Aktinidio Delta Pineiou ΠΓΕ, το Αχλάδι Κρυστάλι Τυρνάβου / Achladi Kristalli Tyrnavou ΠΟΠ, το Βοσκοτύρι Λιβαδιού ΠΓΕ, αλλά και τα Οινικά προιόντα, Τύρναβος / Tyrnavos ΠΓΕ, Πρόποδες Αγράφων / Agrafa Foothills ΠΟΠ.

Η υποστηρικτική υπηρεσία της Περιφέρειας Θεσσαλίας προς τους δικαιούχους των φακέλων αλλά και προς τους συνεργαζόμενους αγροτικούς συμβούλους, στόχο έχει την υποστήριξη και την μεταφορά τεχνογνωσίας, ως προς το περιεχόμενο και τη σύνταξη των φακέλων, προς τους δικαιούχους ή και προς τους εντεταλμένους αγροτικούς συμβούλους. Όσον αφορά στο χρονοδιάγραμμα, μέσα στους επόμενους μήνες, αναμένεται να κατατεθούν οι φάκελοι των προϊόντων, έτσι ώστε να πάρουν τον δρόμο της ανάδειξης και θα εμπλουτίσουν το αγροδιατροφικό δυναμικό της Θεσσαλίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

