Τραγωδία στην Ήπειρο: Νεκρός 20χρονος που καρφώθηκε με το αυτοκίνητο σε δέντρο

Μία ακόμη τραγωδία στην άσφαλτο. Ένας 20χρονος έχασε τη ζωή του μετά από τροχαίο που είχε στην παραλίμνια επαρχιακή οδό, στο ύψος της Δουραχάνης.

Το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο νεαρός εξετράπη της πορείας του και καρφώθηκε σε δέντρο.

Στο σημείο έφτασε άμεσα μονάδα του ΕΚΑΒ και δυνάμεις της Τροχαίας. Στο σημείο έφτασε άμεσα μονάδα του ΕΚΑΒ, δυνάμεις της Τροχαίας καθώς και δύναμη της Πυροσβεστικής η οποία προχώρησε σε επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό του οδηγού.

Ο θάνατος του νεαρού ήταν ακαριαίος.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος διερευνά η Τροχαία.

Πηγή: epiruspodt.gr

