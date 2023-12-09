Επεισόδια στα Πατήσια: Επιχείρησαν να ανακαταλάβουν το «Στέκι Άνω Κάτω Πατησίων»

Επεισόδια και μεγάλη ένταση επικράτησε νωρίς το απόγευμα του Σαββάτου στην περιοχή των Πατησίων, όταν ομάδα νεαρών ατόμων επιχείρησε να ανακατλάβει το «Στεκι Άνω Κάτω Πατησίων», το οποίο είχε εκκενωθεί από την αστυνομία τον Αύγουστο.

Περίπου 100 άτομα, λίγο πριν τις 4 το απόγευμα, έστησαν οδοφράγματα και συγκρούστηκαν με τις σατυνομικές δυνάμεις, οι οποίες έκαναν χρήση δακρυγόνων.

Οι νεαροί διέφυγαν στους γύρω δρόμους, ωστόσο η αστυνομία προχώρησε σε 10 προσαγωγές.

Κάποιοι ωστόσο κατάφεραν να εισέλθουν στο κτίριο, ανεβαίνοντας την ταράτσα.

