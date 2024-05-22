Τραγωδία στη Χαμοστέρνας: Νεκρός 22χρονος μοτοσυκλετιστής σε σύγκρουση με λεωφορείο

Τροχαίο δυστύχημα με θύμα έναν 22χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας σημειώθηκε στις 5 το πρωί στη Χαμοστέρνας, στη συμβολή με την οδό Τσαλδάρη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Γιώργου Τσελίκα, ο νεαρός συγκρούστηκε με λεωφορείο της γραμμής, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει ακόμη γνωστό πώς ακριβώς συνέβη το δυστύχημα.

Από τη σύγκρουση στη διασταύρωση, όπου δεν υπάρχει φανάρι, ο οδηγός της μοτοσυκλέτας ανασύρθηκε νεκρός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.