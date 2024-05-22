-
334 π.Χ. Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΓΡΑΝΙΚΟΥ
Ο Μέγας Αλέξανδρος νικάει τους Πέρσες στη Μάχη του Γρανικού.
-
1947 ΔΟΓΜΑ ΤΡΟΥΜΑΝ
Ο Αμερικανός πρόεδρος, Χάρι Τρούμαν, υπογράφει τον νόμο που προβλέπει παροχή βοήθειας προς την Ελλάδα.
-
1963 ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ ΤΟΝ ΛΑΜΠΡΑΚΗ
Δολοφονική επίθεση σημειώνεται στη Θεσσαλονίκη εναντίον του βουλευτή της ΕΔΑ, Γρηγόρη Λαμπράκη, ο οποίος θα υποκύψει στο μοιραίο πέντε μέρες αργότερα.
-
1973 ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Αποτυγχάνει το Κίνημα στο Πολεμικό Ναυτικό για την ανατροπή του δικτατορικού καθεστώτος Παπαδόπουλου.
