Σαν σήμερα: 22 Μαΐου 1963 - Δολοφονούν τον Γρηγόρη Λαμπράκη - Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Ο υπέρμαχος της ειρήνης γίνεται θύμα της θανάσιμης παρακρατικής βίας

Σαν σήμερα

  • 334 π.Χ. Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΓΡΑΝΙΚΟΥ

Σαν σήμερα

Ο Μέγας Αλέξανδρος νικάει τους Πέρσες στη Μάχη του Γρανικού.

  • 1947 ΔΟΓΜΑ ΤΡΟΥΜΑΝ

Σαν σήμερα

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Χάρι Τρούμαν, υπογράφει τον νόμο που προβλέπει παροχή βοήθειας προς την Ελλάδα.

  • 1963 ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ ΤΟΝ ΛΑΜΠΡΑΚΗ

Σαν σήμερα

Δολοφονική επίθεση σημειώνεται στη Θεσσαλονίκη εναντίον του βουλευτή της ΕΔΑ, Γρηγόρη Λαμπράκη, ο οποίος θα υποκύψει στο μοιραίο πέντε μέρες αργότερα.

  • 1973 ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Σαν σήμερα

Αποτυγχάνει το Κίνημα στο Πολεμικό Ναυτικό για την ανατροπή του δικτατορικού καθεστώτος Παπαδόπουλου.

