334 π.Χ. Η ΜΑΧΗ ΤΟΥ ΓΡΑΝΙΚΟΥ

Ο Μέγας Αλέξανδρος νικάει τους Πέρσες στη Μάχη του Γρανικού.

1947 ΔΟΓΜΑ ΤΡΟΥΜΑΝ

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Χάρι Τρούμαν, υπογράφει τον νόμο που προβλέπει παροχή βοήθειας προς την Ελλάδα.

1963 ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝ ΤΟΝ ΛΑΜΠΡΑΚΗ

Δολοφονική επίθεση σημειώνεται στη Θεσσαλονίκη εναντίον του βουλευτή της ΕΔΑ, Γρηγόρη Λαμπράκη, ο οποίος θα υποκύψει στο μοιραίο πέντε μέρες αργότερα.

1973 ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ

Αποτυγχάνει το Κίνημα στο Πολεμικό Ναυτικό για την ανατροπή του δικτατορικού καθεστώτος Παπαδόπουλου.

