Μια τελευταία ευκαιρία, και συγκεκριμένα έως 2 Οκτωβρίου 2024, έχουν για να ρυθμίσουν τα ζητήματα έκδοσης στοιχείων κυκλοφορίας για χρήση οχημάτων κατηγορίας Ο1 και Ο2 (ρυμουλκούμενα - τρέιλερ), συμπεριλαμβανομένων και των ειδικής χρήσεως ειδικού σκοπού μη μεταφοράς εμπορευμάτων, οι ιδιοκτήτες τους.

Συγκεκριμένα, η υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδια για τις μεταφορές, Χριστίνα Αλεξοπούλου σε ενημερωτική συνάντηση με τους δημοσιογράφους, ξεκαθάρισε πως δε θα δοθεί άλλη παράταση για «νομιμοποίηση» και πως όσοι δεν σπεύσουν να «νομιμοποιήσουν» τα εν λόγω οχήματα θα υποστούν μετά τις 2 Οκτωβρίου τις κυρώσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Τα ρυμουλκούμενα-τρέιλερ, εφόσον ήδη διαθέτουν ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης (ΕΣΡ), που εκδόθηκε πριν την 29η Δεκεμβρίου, τίθενται νομίμως σε κυκλοφορία.

«Είναι προτεραιότητα μας η οδική ασφάλεια» είπε χαρακτηριστικά και κάλεσε τους ιδιοκτήτες των παραπάνω οχημάτων να σπεύσουν να «τακτοποιήσουν» τα ζητήματα νομιμότητας, υποβάλλοντας αίτηση προς τις αρμόδιες υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειών, η οποία και θα συνοδεύεται από το ειδικό σημείωμα ρυμούλκησης (ΕΣΡ) του οχήματος και το παράβολο των 200 ευρώ. Η αίτηση υποβάλλεται με κάθε νόμιμο και πρόσφορο τρόπο, χωρίς να απαιτείται η παρουσία του ιδιοκτήτη του οχήματος

Υπενθύμισε πως με τη νέα νομοθετική διάταξη, που πέρασε το υπουργείο Μεταφορών, παρέχεται η δυνατότητα στους ιδιοκτήτες ρυμουλκούμενων - τρέιλερ, που είχαν παλαιότερα τεθεί νόμιμα σε κυκλοφορία με ειδικά σημειώματα ρυμούλκησης (Ε.Σ.Ρ.) και δεν είχαν εκδώσει στοιχεία κυκλοφορίας εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας που προέβλεπε η υπ' αρ. 2805/2021 υπουργική απόφαση (δηλαδή, μέχρι 29/12/2023), να εκδώσουν στοιχεία κυκλοφορίας (άδεια και πινακίδες), κατόπιν καταβολής παραβόλου, ύψους 200 ευρώ και εντός αποκλειστικής προθεσμίας πέντε μηνών, μετά τη δημοσίευσή της σε ΦΕΚ ( 2 Μαΐου 2024).

Ως εκ τούτου πλέον τα τροχόσπιτα, τα τρέιλερ, οι μπαγκαζιέρες, καθώς και τα συγκεκριμένων τύπων γεωργικά μηχανήματα, υποχρεούνται να φέρουν τις δικές τους πινακίδες κυκλοφορίας και τη σχετική άδεια, ανεξάρτητα από τα κυρίως οχήματα από τα οποία έλκονται ενώ θα πρέπει να καλύπτονται και από ασφάλιση αστικής ευθύνης.

Απόσυρση Ταξί

Στην παράταση κυκλοφορίας των παλαιών ταξί, που συμπληρώνουν το όριο ηλικίας απόσυρσης, 21 έτη, προχωρεί το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Η υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χριστίνα Αλεξοπούλου υπενθύμισε πως με ρύθμιση προβλέπεται πως τα επιβατηγά δημοσίας χρήσης οχήματα Ταξί που έχουν συμπληρώσει έως και την 30η Απριλίου το όριο ηλικίας απόσυρσης από την κυκλοφορία, καθώς και τα οχήματα των οποίων το όριο λήγει από την 1η Μαΐου έως 31 Ιουλίου 2024 μπορούν να κυκλοφορούν έως την 31η Ιουλίου 2024 υπό προϋποθέσεις.

Συγκεκριμένα:

Οι ιδιοκτήτες ή οδηγοί των παλαιών οχημάτων να έχουν στην κατοχή τους και να επιδεικνύουν σε κάθε έλεγχο το Δελτίο Παραγγελίας ή άλλο σχετικό αποδεικτικό έγγραφο αγοράς οχήματος που θα αντικαταστήσει το προς απόσυρση όχημα το οποίο φέρει ημερομηνία έως και την 30η Απριλίου 2024 και σχετικό τραπεζικό αποδεικτικό καταβολής ίσης τουλάχιστον με το 20% της αξίας του νέου αυτού οχήματος με ημερομηνία έως και την 30η Απριλίου 2024.

Οι ιδιοκτήτες των παλαιών Ταξί θεμελιώνουν από την 1η Μαΐου έως 31η Ιουλίου 2024 δικαίωμα συνταξιοδότησης, το οποίο αποδεικνύεται εφόσον ζητηθεί με την επίδειξη αίτησης συνταξιοδότησης ή άλλου σχετικού δημόσιου εγγράφου.

Πάντως, η κα Αλεξοπούλου θεωρεί μη ικανοποιητική τη διείσδυση που παρουσιάζει το πρόγραμμα «Πράσινα Ταξί», καθώς οι αιτήσεις, ανέρχονται σε 120 έως 130, παρά τη «γενναία» επιδότηση», 22.500 έως 28.500 ευρώ, που δίνεται. Μέχρι στιγμής έχουν πληρωθεί 23 αιτούντες και αναμένονται έως τις ευρωεκλογές άλλοι 22.

Οι ιδιοκτήτες ταξί «διστάζουν» να προχωρήσουν στην ανανέωση του οχήματός τους σε ηλεκτρικό, κάτι το οποίο έχει αρνητικές περιβαλλοντικές συνέπειες, ανέφερε.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στα τέλη του 2024 και στόχος του προγράμματος είναι να επιδοτηθούν 1.400 νέα, αμιγώς ηλεκτρικά ταξί.

Δεδομένου ότι ο αριθμός των, μέχρι στιγμής, αιτήσεων είναι χαμηλός, ο προϋπολογισμός της δράσης θεωρείται επαρκής για να καλύψει τις διαμορφούμενες ανάγκες.

Σημειώνεται ότι, από 9/1/2023, είναι σε λειτουργία το πληροφοριακό σύστημα του προγράμματος «Πράσινα Ταξί» που αφορά στην επιδότηση της αγοράς ή μίσθωσης ηλεκτρικού ΕΔΧ οχήματος ταξί μηδενικών ρύπων. Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με 40 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

