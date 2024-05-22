Στις κάλπες σήμερα οι φοιτητές

Από τις 7 σήμερα το πρωί έως και τις 7 το απόγευμα διεξάγονται οι φοιτητικές εκλογές στα πανεπιστήμια της επικράτειας.

Σύμφωνα με τη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ, οι κάλπες έχουν ανοίξει «ομαλά και χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα».

Η ώρα διεξαγωγής των εκλογών μπορεί να διαφέρει, στην περίπτωση που υπάρχει διαφορετική πρόβλεψη από κάποιον φοιτητικό σύλλογο.

Ύστερα από σχετική απόφαση του διαπαραταξιακού συμβουλίου των φοιτητών, σήμερα δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα, έτσι ώστε η εκλογική διαδικασία να εξελιχθεί ομαλά και να διευκολυνθεί η συμμετοχή των φοιτητών.

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που προσέρχονται στις κάλπες θα πρέπει να επιδεικνύουν στην εφορευτική επιτροπή αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης. Μόνο με πάσο ή φοιτητική ταυτότητα, απαγορεύεται η συμμετοχή στις εκλογές.

Σε περίπτωση που κάποιος/-α φοιτητής/-τρια δεν έχει μαζί του τα απαραίτητα έγγραφα - αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο ή δίπλωμα οδήγησης - παρέχεται η δυνατότητα να συμμετάσχει στις εκλογές μόνο με βεβαίωση, που θα του χορηγηθεί από τη γραμματεία του τμήματος, ύστερα από σχετικό έλεγχο της καρτέλας του φοιτητή στις γραμματείες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

