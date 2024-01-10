Η άγρια ομορφιά της Κρήτης - Στα λευκά τα Ανώγεια - Φωτογραφίες

Η Κρήτη είναι φημισμένη για την "άγρια" ομορφιά της. Για τις αιφνιδιαστικές εναλλαγές του φυσικού της τοπίου. Ο χειμώνας στο νησί φέρνει αμέσως στο μυαλό χιονισμένους ορεινούς όγκους, φιλόξενα χωριά και τη θαλπωρή της αναμμένης φωτιάς. Ο χιονιάς ήρθε καθυστερημένα μαζί με την έλευση του νέου έτους, και μόλις η θερμοκρασία έπεσε το χιόνι το έστρωσε στα Ανώγεια.

Ο δήμαρχος Ανωγείων Σωκράτης Κεφαλογιάννης ανάρτησε στο Facebook τις πρώτες φωτογραφίες από το κατάλευκο Οροπέδιο της Νίδας με το δωρικό σχόλιο "ωραία μέρα".

Πηγή: cretalive.gr

Πηγή: skai.gr

