Μεσολόγγι: Στην Αστυνομία η μητέρα του 31χρονου αγνοούμενου - Συνεχίζονται οι έρευνες

Στο αστυνομικό τμήμα στο Μεσολόγγι μετέβη νωρίτερα η μητέρα του 31χρονου Μπάμπη, η εξαφάνιση του οποίου έχει βυθίσει στην αγωνία την οικογένειά του από το βράδυ της περασμένης Πέμπτης.

Η μητέρα του 31χρονου από νωρίς σήμερα το πρωί βρισκόταν στην περιοχή που αναζητούνται τα ίχνη του γιου της.

Όπως αναφέρει το Tempo24.News, η μητέρα του Μπάμπη μετέβη στο Αστυνομικό Τμήμα προκειμένου να ζητήσει έγγραφο για να μπορέσει να πάρει από την τράπεζα την ανάλυση του λογαριασμού του γιου της ώστε να διαπιστώσει αν είχε δώσει λεφτά στον 50χρονο κρεοπώλη.

Την ίδια ώρα, σε θρίλερ για γερά νεύρα εξελίσσεται η υπόθεση της εξαφάνισης του νεαρού άνδρα στο Μεσολόγγι, ο οποίος είχε να δώσει σημεία ζωής από το βράδυ της 4ης Ιανουαρίου, όπου είχε φύγει από το σπίτι του προκειμένου να πάει για κυνήγι.

Οι αστυνομικές αρχές προσήγαγαν για την υπόθεση έναν κρεοπώλη οποίος ήταν το τελευταίο άτομο που συνάντησε τον Μπάμπη. Αν και εξετάστηκε από τους αστυνομικούς για τρεις και πλέον ημέρες, ο 50χρονος ανέφερε ότι δεν γνωρίζει τίποτα για την εξαφάνιση του φίλου του κι ότι εκείνος, το μόνο που έκανε εκείνη την ημέρα, ήταν να τον μεταφέρει με το αυτοκίνητο του στα ΤΕΙ Μεσολογγίου.

Εκεί όπως είπε και στους αστυνομικούς ο Μπάμπης είχε ραντεβού με κάποιο άλλο άτομο με το οποίο θα πήγαινε για κυνήγι.

Αν και ο 50χρονος αφέθηκε χθες το απόγευμα ελεύθερος, ωστόσο όπως λένε αστυνομικές πήγες δεν έχει βγει από το κάδρο των υπόπτων.

Οι αστυνομικοί που ερευνούν κάθε πτυχή της υπόθεσης συνεχίζουν να παίρνουν καταθέσεις, αλλά και να συγκεντρώνουν στοιχεία. Μάλιστα ανάμεσα και στα αντικείμενα που έχουν εντοπίσει είναι και γάντια μια χρήσης τα οποία κι αυτά θα σταλούν κι αυτά προς εξέταση στα εγκληματολογικά εργαστήρια.

Οι έρευνες των ανδρών της ΕΛΑΣ, της ΕΜΑΚ αλλά και των εθελοντών συνεχίζονται στην περιοχή του Αγίου Θώμα και του ΤΕΙ του Μεσολογγίου.

Εκτός από την ξηρά, έρευνες γίνονται και στη λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου, ενώ από αύριο θα ενταθουν περισσότερο καθώς αναμένεται να χρησιμοποιηθούν και βάρκες από εθελοντικές ομάδες.

