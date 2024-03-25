Λογαριασμός
Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, χτύπησε οδηγό μοτοσικλέτας και τον σκότωσε

Επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε 41χρονος ξέφυγε από την πορεία του και αφού προσέκρουσε σε νησίδα και φωτεινό σηματοδότη, συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα που οδηγούσε 52χρονος

Τροχαίο Θεσσαλονίκη

Σοκαριστικό τροχαίο με έναν νεκρό σημειώθηκε τα ξημερώματα της 25ης Μαρτίου έξω από τη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με το thestival.gr, το τροχαίο σημειώθηκε στη συμβολή του 33ου χλμ. της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Εδέσσης με την Επαρχιακή Οδό Χαλκηδόνας – Κουφαλίων. Επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε 41χρονος ξέφυγε από την πορεία του και αφού προσέκρουσε σε νησίδα και φωτεινό σηματοδότη, συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα που οδηγούσε 52χρονος.

Από τη σύγκρουση, σκοτώθηκε ο 52χρονος οδηγός της μοτοσικλέτας, ενώ ο 41χρονος τραυματίστηκε ελαφρά.

Προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργούν αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Χαλκηδόνος.

Πηγή: thestival.gr

