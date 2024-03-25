Με ένα πρωτότυπο φαντασμαγορικό υπερθέαμα με drone τίμησε η Περιφέρεια Αττικής, το βράδυ της Κυριακής, τον εορτασμό της Ελληνικής Επανάστασης του 1821.

Διακόσια πενήντα (250) drones μετέτρεψαν τον ουρανό στο κέντρο της Αθήνας σε έναν πολύχρωμο καμβά με τρισδιάστατες φιγούρες, κινούμενα σχήματα, λογότυπα και κείμενα, που εναλλάσσονταν μεταξύ τους, με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας.

Στο Drone Show, διάρκειας 10 λεπτών, όσοι βρέθηκαν στο κέντρο της Αθήνας το βράδυ της Κυριακής, είχαν τη δυνατότητα να απολαύσουν στον αττικό ουρανό επτά από τα πιο χαρακτηριστικά σύμβολα - έκφρασης του Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα:

Το περιστέρι, το πολεμικό πλοίο με τη σημαία της Μάνης, οι πιστόλες, το ναυτικό κανόνι της επανάστασης, ο Εύζωνας, ενώ το Show «άνοιξε» με το επετειακό ορόσημο του «1821» και έκλεισε με τον κυματισμό της γαλανόλευκης.

Στις δηλώσεις του, ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, επισήμανε: «Η 25η Μαρτίου δεν είναι μία τυπική επέτειος. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της εθνικής μας ταυτότητας και της καθημερινής μας ζωής. Η Περιφέρεια Αττικής επέλεξε φέτος μία ξεχωριστή διαφορετική δράση, προκειμένου το διαχρονικό μήνυμα της Ελληνικής Επανάστασης να φτάσει ψηλά. Στον Αττικό ουρανό. Προκειμένου να υπενθυμίζουμε συνεχώς και με κάθε τρόπο -και κυρίως στις νέες γενιές- ότι τίποτα δεν μας χαρίστηκε.

Με βασικό εργαλείο τις σύγχρονες τεχνολογίες, θέλουμε το μήνυμά μας να φτάσει παντού. Να γνωρίσουν όλοι, με βιωματικό τρόπο, το μεγαλείο των προγόνων μας που αγωνίστηκαν, αψηφώντας τους κινδύνους και την αριθμητική υπεροχή του εχθρού, προκειμένου να καταστεί η πατρίδα μας ελεύθερη και μεγάλη.

Τιμούμε τους ιστορικούς αγώνες και τις θυσίες των ηρώων του '21. Οι θυσίες τους είναι η δική μας ιερή κληρονομιά. Ο δικός μας οδηγός ευθύνης και καθήκοντος απέναντι στην πατρίδα. Και θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για να θυμίζουμε στις νεότερες γενιές ότι θέλει αρετή και τόλμη η ελευθερία».

