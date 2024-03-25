Με την μαθητική και στρατιωτική παρέλαση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις τιμής και εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου.

Η παρέλαση φέτος θα ξεκινήσεις στις 12:15, ενώ νωρίτερα θα τελεστεί δοξολογία στον Ιερό Ναό Παναγίας Αχειροποιήτου, χοροστατούντος του Παναγιωτάτου Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ.κ. Φιλόθεου και θα πραγματοποιηθούν καταθέσεις στεφάνων.

Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ σήμερα, 25η Μαρτίου, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, λόγω της μαθητικής παρέλας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τροχαίας:

ΔΕΥΤΕΡΑ (25-03-2024):



1. Από ώρα 03.00 μέχρι και τη λήξη της παρέλασης, δεν θα επιτρέπεται η στάση και στάθμευση, στους παρακάτω δρόμους της πόλης:

(α) Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου.

(β) 30ης Οκτωβρίου.

(γ) Λεωφ. Στρατού, στο τμήμα της από την οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου μέχρι την οδό Καυτανζόγλου.

(δ) Ανώνυμη Οδό ανατολικά της πλατείας Ηλεκτρικής, που ενώνει τη Β.Γεωργίου με τη Λεωφ. Μ.Αλεξάνδρου.

(ε) Νικολάου Γερμανού.

(στ) Αγίας Σοφίας, στο τμήμα της από την οδό Εγνατία μέχρι την οδό Πατριάρχου Διονυσίου Ε΄.

(ζ) Πατριάρχου Διονυσίου Ε΄, στο τμήμα της από την οδό Αγίας Σοφίας μέχρι την οδό Πλάτωνος.

(η) Πλάτωνος, στο τμήμα της από την οδό Πατριάρχου Διονυσίου Ε΄ μέχρι την οδό Εγνατία.

2. Από την 07.00 ώρα θα διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στις οδούς:

(α) Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου.

(β) 30ης Οκτωβρίου.

(γ) Καλλιδοπούλου, στο τμήμα της από τη Λεωφ.Βασ. Όλγας μέχρι τη Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου.

(δ) Στρατηγού Κακαβού.

(ε) Αθαν. Σουλιώτη, στο τμήμα της από την οδό Καλλιδοπούλου μέχρι την οδό Κακαβού.

(στ) Λεωφ. Στρατού, στο τμήμα της από την οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου μέχρι την οδό Καυτανζόγλου.

(ζ) Καραϊσκάκη, στο τμήμα της από Λεωφ. Βασ. Όλγας μέχρι τη Λεωφ. Μεγάλου Αλεξάνδρου.

(η) Νικολάου Γερμανού.

Ανάλογα με τις κυκλοφοριακές συνθήκες, διακοπές της κυκλοφορίας θα γίνουν και στους γύρω δρόμους. Για τις παραπάνω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχει εκδοθεί σχετική Απόφαση από την Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

“Πρωινές ώρες της Δευτέρας 25-03-2024, λόγω των παρελάσεων σε Δήμους και Κοινότητες του Νομού μας, ενδέχεται να υπάρξουν μικρής έκτασης κυκλοφοριακά προβλήματα.

Παρακαλούνται οι οδηγοί να απομακρύνουν τα οχήματά τους από τους παραπάνω αναφερομένους δρόμους.

Για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας, η Υπηρεσία μας θα λάβει αυξημένα μέτρα τροχαίας, με το σύνολο της δυνάμεώς της και στις καίριες διασταυρώσεις θα υπάρχουν ρυθμιστές τροχονόμοι.

Ζητούμε την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών”, σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση.

