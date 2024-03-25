25η Μαρτίου: Με παρελάσεις, εκδηλώσεις και δρώμενα οι δήμοι της Αττικής τιμούν την Εθνική Επέτειο

Όπως κάθε χρόνο με εξαίρεση το διάστημα της πανδημίας, έτσι και φέτος, οι δήμοι της Αττικής τιμούν με σημαιοστολισμό, παρελάσεις και εκδηλώσεις την Εθνική Επέτειο και τον Απελευθερωτικό Αγώνα. Οι πόλεις ήδη έχουν σημαιοστολιστεί, τα Δημαρχεία παραμένουν φωτισμένα και τις βραδινές ώρες, ορίστηκαν από τους δημάρχους οι τελετάρχες και σήμερα, 25η Μαρτίου από το πρωί, ξεκινά το επίσημο πρόγραμμα με τις χαρμόσυνες κωδωνοκρουσίες όλων των εκκλησιών, καθώς εορτάζεται και ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου.

Μετά την επίσημη δοξολογία στους Ιερούς Ναούς, ακολουθούν οι καταθέσεις στεφάνων στα μνημεία του κάθε δήμου, οι πανηγυρικοί λόγοι των δημάρχων και των τοπικών Αρχών και η ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου.

Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται με τις παρελάσεις της μαθητιώσας νεολαίας, των προσκόπων, των τοπικών πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί στις 11 και σε κάποιες πόλεις στις 12 το μεσημέρι.

Σε ορισμένους δήμους, όπως της Νέας Φιλαδέλφειας-Νέας Χαλκηδόνας, Μοσχάτου-Ταύρου, Κηφισιάς, Αγίας Βαρβάρας, Δάφνης-Υμηττού, Αλίμου, Παιανίας, Μαρκόπουλου Μεσογαίας, έχουν προγραμματιστεί και δρώμενα με παραδοσιακούς χορούς από χορευτικούς συλλόγους ή σχολεία.

Ωστόσο, στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων, αρκετοί δήμοι της Αττικής δεν αρκέστηκαν μόνο στο τυπικό, αλλά προγραμμάτισαν γι’ αυτές τις ημέρες και κυρίως αυτό το τριήμερο, μια σειρά από άλλες δράσεις, με θεατρικές παραστάσεις, διαλέξεις, προβολές και εκθέσεις.

Με την υποστήριξη του δήμου Μαρκόπουλου Μεσογαίας, το 1ο Γυμνάσιο της πόλης και η μουσικοθεατρική ομάδα του, παρουσίασαν στο Δημοτικό Κινηματοθέατρο «Άρτεμις» το θεατρικό έργο του Βασίλη Ρώτα «Να ζη το Μεσσολόγγι».

Στον δήμο Νέας Ιωνίας παίχθηκε η θεατρική παράσταση «Ο Γέρος του Μωριά» από το Θέατρο της Μεσογείου, όπου ο Κολοκοτρώνης ξεδιπλώνει την ζωή του στον Τερτσέτη για τη βιογραφία του, σε κείμενο και ερμηνεία του Αλμπέρτο Εσκενάζυ και σκηνοθεσία του Γιάννη Καλατζόπουλου.

Ο δήμος Αγίας Παρασκευής αφιέρωσε την ημέρα στον Διονύσιο Σολωμό και σε μελοποιημένα ποιήματα, με τη συμμετοχή της χορωδίας του Δημοτικού Λαϊκού Πανεπιστημίου και τη σύμπραξη επτανήσιων κανταδόρων. Στον Διονύσιο Σολωμό επικεντρώθηκε και ο δήμος Ηρακλείου με επίσκεψη σε παράσταση που οργάνωσε το Τμήμα Πολιτισμού για τα Λύκεια της πόλης, ώστε να γνωρίσουν οι μαθητές καλύτερα τον Εθνικό μας ποιητή. Συγκεκριμένα, τα σχολεία διαδοχικά επισκέφθηκαν τη θεατρική σκηνή του Δημοτικού Πολιτιστικού Πολύκεντρου «Ηλέκτρα Αποστόλου» για να παρακολουθήσουν την παράσταση-αναλόγιο με αποσπάσματα από τα κορυφαία έργα του ποιητή «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι» και «Η Γυναίκα της Ζάκυθος». Μάλιστα κάποιοι μαθητές ετοίμασαν και παρουσίασαν πριν από κάθε παράσταση το δικό τους αφιέρωμα στον Εθνικό Ποιητή.

Ο δήμος Παπάγου-Χολαργού έχει υπό την αιγίδα του την επετειακή εκδήλωση της Πνευματικής Εστίας Παπάγου «Το χρονικό της Ελληνικής Επανάστασης», η οποία θα πραγματοποιηθεί την άλλη Κυριακή (31/3) στο αμφιθέατρο «Μίκης Θεοδωράκης» του Δημαρχείου, με ομιλητή τον αντιστράτηγο ε.α. Ιωάννη Κρασσά. Θα συμμετάσχει και η Μικτή Χορωδία του δήμου με μαέστρο τον Σταύρο Μπερή και πιανίστα την Πόπη Μάλφα.

Ο δήμος Βριλησσίων πραγματοποίησε τη δική του εκδήλωση για την επέτειο στην αίθουσα «Μουσών» του Πνευματικού Κέντρου και ο δήμος Αμαρουσίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού με τη συμμετοχή της Μικτής Χορωδίας Αγίας Φιλοθέης Αμαρουσίου.

Στο πλαίσιο εκδηλώσεων και δράσεων για την τρίτη ηλικία, τα Κέντρα Φιλίας του δήμου Περιστερίου, σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινότητας-ΟΦΗΛΙ (Ολοκληρωμένη Φροντίδα Ηλικιωμένων) και το 20ο Δημοτικό Σχολείο, συνδιοργάνωσαν επετειακή εκδήλωση στο αμφιθέατρο του Δημαρχιακού Μεγάρου.

Εκδήλωση-συζήτηση με αφορμή την επέτειο της 25ης Μαρτίου διοργάνωσε ο δήμος Καισαριανής στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Δημαρχείου, όπου μίλησε η ιστορικός Αθηνά Δάρρα με θέμα «Ας βάλουμε μέσα στα παραμύθια μας και μια πινελιά ιστορίας, της ιστορίας εκείνης που όταν ο επαναστατημένος λαός πιστέψει στη δύναμή του και υψώσει ανάστημα, γίνεται γίγαντας πραγματικός». Ακολούθησε καλλιτεχνικό πρόγραμμα με τραγούδια αφιερωμένα στην Εθνική Επέτειο από τη χορωδία του Α’ ΚΑΠΗ, καθώς και χοροί από το χορευτικό τμήμα.

Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ «Ο παππούς μου ο Παπαφλέσσας» της Κλεώνης Φλέσσα, πρόβαλλε η Κινηματογραφική Λέσχη στον δήμο Ηλιούπολης και ακολούθησε συζήτηση με τη σκηνοθέτη και με την ιστορικό κινηματογράφου και καθηγήτρια κινηματογραφικών σπουδών Ιωάννα Αθανασάτου. Στις αρχές του μήνα πραγματοποιήθηκε στην Ηλιούπολη και μια έκθεση Ιστορικού Οπλισμού & Αυθεντικής Φορεσιάς του συλλέκτη Σπύρου Κατσίρα. Η συλλογή καλύπτει χρονικά δύο αιώνες ιστορικής μνήμης, από το 1650 έως το 1850, και περιλαμβάνει μια μεγάλη γκάμα στολών και αντικειμένων, όπως καριοφίλια και άλλα όπλα, αλλά και χρυσοκέντητα σελάχια, που κοσμούσαν τη μέση πολεμιστών και στα οποία στήριζαν τον οπλισμό τους.

Η κινηματογραφική Λέσχη του Τμήματος Πολιτισμού Αθλητισμού του δήμου Δάφνης-Υμηττού έκανε προβολή της ταινίας «Έξοδος 1826» σε σκηνοθεσία και σενάριο Βασίλη Τσικάρα, ενώ ακολούθησε συζήτηση με τον κριτικό Κωνσταντίνο Μπλάθρα.

Σ’ έναν ιστορικό περίπατο προσκάλεσε τους κατοίκους η δημοτική Αρχή του Παλαιού Φαλήρου, σε συνεργασία με το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης. Ο περίπατος είχε τίτλο «Το Φάληρο στους απελευθερωτικούς αγώνες». Πρόκειται για μια ξεχωριστή δράση με ξενάγηση σε σημαντικά τοπόσημα της πόλης, όπου μέσα από την ιστορική προσέγγιση, δίνεται η ευκαιρία στους δημότες να ανακαλύψουν την πόλη τους, με τη συνοδεία ιστορικών αναφορών για το Παλαιό Φάληρο.

Με μουσική και λόγο τίμησε την εθνική εορτή ο δήμος Αγίου Δημητρίου, καθώς διοργάνωσε αφιέρωμα σε δημώδη τραγούδια και μελωδίες που έχουν εμπνευστεί από τον ηρωικό αγώνα, ενώ η Χορωδία του Δημοτικού Ωδείου ερμήνευσε μεταξύ άλλων τον «Θούριο» του Ρήγα Φεραίου σε μελοποίηση Χρήστου Λεοντή.

Με αφορμή την επέτειο της 25ης Μαρτίου ο δήμος Αλίμου παρουσίασε το βιβλίο του πρέσβη της Σερβίας Ντούσαν Σπασόγιεβιτς με τίτλο «Ελλάδα: Ο αγώνας για την ανεξαρτησία, η συγκρότηση του κράτους και η παλιγγενεσία του έθνους». Με τον συγγραφέα συνομίλησε ο ιστορικός Άρης Ξ. Κατωπόδης. Στο βιβλίο του ο κ. Σπασόγιεβιτς, τοποθετεί έναν «μεγεθυντικό φακό» πάνω από τις αντιτιθέμενες σχέσεις των μεγάλων ευρωπαϊκών δυνάμεων (Ρωσία, Μεγάλη Βρετανία και Γαλλία) σχετικά με την πολιτική απέναντι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και αναλύει σε βάθος τη σύνδεση, τις επιρροές, αλλά και τις διαφορετικές διαδρομές μεταξύ των σερβικών και ελληνικών κινημάτων.

Μια επιστημονική διάλεξη για το 1821, με λιγότερο γνωστές ή και άγνωστες για πολλούς πτυχές της Ελληνικής Επανάστασης, οργάνωσε ο δήμος Γλυφάδας, με ομιλητή τον διδάκτορα του Παντείου Πανεπιστημίου και συνεργάτη του Εργαστηρίου Τουρκικών Μελετών του Πανεπιστημίου Πειραιά Δημήτρη Σταθακόπουλου, ενώ ο Γιώργης Δαλιάνης με το συγκρότημά του ερμήνευσαν τραγούδια του Αγώνα, τα γνωστά ως «Κολοκοτρωνέικα».

Ο δήμος Κρωπίας και η Εταιρεία Ιστορικών και Κοινωνικών Μελετών διοργάνωσαν ειδική επετειακή εκδήλωση για την Επανάσταση του 1821, με ομιλητές τον αρχιπλοίαρχο ε.α. Λεωνίδα Τσιαντούλα για τους ήρωες Μιαούλη και Κανάρη και τον θεολόγο Κωνσταντίνο Αδάμ για τη συμβολή της Εκκλησίας στην Επανάσταση. Στον χώρο του ιστορικού Τείχους της Αγίας Τριάδας, στο Βουρκάρι Μεγάρων, ο Σύλλογος Στρατιωτικών Ενόπλων Δυνάμεων υπό την αιγίδα του δήμου Μεγαρέων διοργάνωσε εκδήλωση για την Εθνική παλιγγενεσία και τον αγώνα του 1821.

Τέλος, ο δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης κάλεσε φορείς και συλλόγους, αντί κατάθεσης στεφάνων, να δωρίσουν το αντίστοιχο ποσό στο Παιδικό Χωριό SOS ή στο Παράρτημα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Βούλας (πρώην ΠΙΚΠΑ).

