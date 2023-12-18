Χριστουγεννιάτικη γιορτή διοργάνωσε το περασμένο Σάββατο η Πολεμική Αεροπορία για τα παιδιά της Φλόγας.

Η εκδήλωση στην οποία βρέθηκε η ηγεσία της πολεμικής αεροπορίας, είχε πολλές εκπλήξεις για τα παιδιά: Έναν Άγιο Βασίλης φορτωμένς με δώρα, έναν «μάγο», παιχνίδια για μικρά και μεγαλύτερα παιδιά, υπέροχες λιχουδιές που ταξιδέψαν στη μαγεία των Χριστουγέννων.

Ο Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια σε ανάρτησή του στο facebook, εκφράζει την ευγνωμοσύνη της για την πρωτοβουλία της Πολεμικής Αεροπορίας.

Δείτε την ανάρτηση:

«Κυρίαρχοι στους αιθέρες και στη ζωή οι αεροπόροι μας.

Χαρούμενοι και ευχαριστημένοι φύγαμε όλοι χτες το βράδυ από τη γιορτή που η Πολεμική Αεροπορία οργάνωσε για τα παιδιά της Φλόγας.

Δεν είναι η πρώτη φορά που βρεθήκαμε κάτω από τα φτερά της Αεροπορίας μας. Αρχηγός, υπαρχηγός, επιτελείς, ήταν όλοι εκεί για τιμήσουν τα παιδιά μας !!!

Κάθε λεπτομέρεια και κάθε λεπτό σχεδιασμένα με αγάπη και ενθουσιασμό έτσι ακριβώς όπως κάθε παιδί και γονιός το έχει ανάγκη ετούτη την ώρα της ζωής του, για να χαλαρώσει και να ξεφύγει από τις άσπρες μπλούζες και τις καθημερινές θεραπείες μέσα στο νοσοκομεία.

Ένας υπέροχος και χαρούμενος Άγιος Βασίλης φορτωμένος με δώρα, ένας καταπληκτικός «μάγος», παιχνίδια για μικρά και μεγαλύτερα παιδιά, υπέροχες λιχουδιές όμορφα αραδιασμένες, μας ταξιδέψαν στη μαγεία των Χριστουγέννων.

Ξεχείλισε η αδελφοσύνη και η συμμετοχή, η επαφή ανθρώπου με άνθρωπο !! Εμείς από την πλευρά μας, νοιώσαμε ότι στον αγώνα που κληθήκαμε να δώσουμε δίπλα στα παιδιά μας δεν είμαστε μόνοι, Αξιόλογοι και καταξιωμένοι άνθρωποι είναι μαζί και δίπλα μας.

Νοιώσαμε περήφανοι και ασφαλείς.

Ευχαριστούμε !!!!!!!!»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.