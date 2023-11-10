Με Τούρκους τουρίστες πλημμύρισε σήμερα το μουσείο του Μουσταφά Κεμάλ Ατατούρκ στο τουρκικό προξενείο, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Έτσι, πλήθος τουριστών από τη γειτονική χώρα επέσπευσαν στο σημείο για τη συμπλήρωση 85 χρόνων από τον θάνατο του ιδρυτή της Δημοκρατίας της Τουρκίας, πραγματοποιώντας μια επίσκεψη προσκυνηματικού χαρακτήρα.

Με αφορμή την ημέρα μνήμης για τον τουρκικό λαό, η Voria.gr συνομίλησε με τον νέο Τούρκο πρόξενο στη Θεσσαλονίκη, Serkan Gedik. Ο κ. Gedik διαδέχθηκε τον Efe Ceylon πριν από περίπου 6 μήνες.

Όπως είπε ο νέος Τούρκος πρόξενος η σημερινή ημέρα είναι πολύ σημαντική για εκείνον και τους συμπατριώτες του.

Ιδιαίτερη σημασία για τη γειτονική μας χώρα έχει επιπλέον και η 29η Οκτωβρίου, η ημέρα της Ανεξαρτησίας της Τουρκίας, από την οποία φέτος συμπληρώθηκαν 100 χρόνια.

«Ο Κεμάλ Ατατούρκ γεννήθηκε εδώ (σ.σ. στο σημερινό μουσείο του Κεμάλ) και έφυγε από τη ζωή στο παλάτι Ντολμά Μπαχτσέ. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν για τους Τούρκους, κάθε 29η Οκτωβρίου και 10η Νοεμβρίου να βρίσκονται είτε στη Θεσσαλονίκη είτε στο Ντολμά Μπαχτσέ», εξήγησε ο κ. Gedik.

Κάθε χρόνο στις 10 Νοεμβρίου τελείται ένα τελετουργικό για τους Τούρκους επισκέπτες οι οποίοι βρίσκονται στο μουσείο του Κεμάλ Ατατούρκ.

Σύμφωνα με αυτό, στις 09:05, την ώρα του θανάτου του πρώην προέδρου της Τουρκίας, είθισται να τηρείται ενός λεπτού σιγή.

Έπειτα, ο πρόξενος της Τουρκίας στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιεί ομιλία και, αμέσως μετά, μαθητές από σχολεία της τουρκικής επικράτειας διαβάζουν ποιήματα στη μνήμη του Τούρκου εθνάρχη, όπως τον αποκάλεσαν οι επισκέπτες στο σημείο.

Για να τηρηθεί ωστόσο το συγκεκριμένο πρόγραμμα, λόγω της συρροής χιλιάδων ατόμων, χρειάζεται ένας κεντρικός συντονισμός.

«Αστυνομία και φορείς μάς βοηθούν κάθε χρόνο για να τα καταφέρουμε και τους ευχαριστούμε πολύ για αυτό», λέει σχετικά ο Τούρκος πρόξενος.

Η καλή συμπεριφορά μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων στη Θεσσαλονίκη, η «γέφυρα φιλίας» και ο στόχος αύξησης των τουριστών από την Τουρκία στην πόλη

Η σημερινή ημέρα υψηλού συμβολισμού για τους πολίτες της Τουρκίας δεν είναι η μοναδική στην οποία το μουσείο του Κεμάλ Ατατούρκ δέχεται επισκέψεις.

Σύμφωνα με τον κ. Gedik, το 2022 το μουσείο επισκέφθηκαν συνολικά 80.000 άτομα.

Το εντυπωσιακό μάλιστα είναι το γεγονός ότι φέτος και μέχρι τη 10η Νοεμβρίου την πύλη του μουσείου έχουν ήδη περάσει περισσότεροι από 230.000 άνθρωποι.

Όπως λέει όμως ο Τούρκος πρόξενος, πολλές από τις επισκέψεις αυτές στη Θεσσαλονίκη είναι βραχυπρόθεσμες.

«Συνδέουν πολλά τους δύο λαούς και η Θεσσαλονίκη έχει αρκετά ανεκμετάλλευτα -σε τουριστικό επίπεδο- τουρκικά σημεία και μνημεία. Θεωρούμε ότι εάν αυτά αξιοποιηθούν και γίνουν επισκέψιμα, τότε οι Τούρκοι τουρίστες θα μπορούν να δημιουργούν ένα μεγαλύτερο και πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα και να παραμένουν στην πόλη για περισσότερες ημέρες», αναφέρει σχετικά ο κ. Gedik, ο οποίος συμπληρώνει πως αυτό θα προσφέρει σημαντικό οικονομικό όφελος στις επιχειρήσεις και στα ξενοδοχεία της πόλης.

Για τον λόγο αυτόν ο Τούρκος πρόξενος αναμένεται, όπως λέει, να ξεκινήσει μπαράζ συναντήσεων με πολιτικούς, αυτοδιοικητικούς και τουριστικούς φορείς, με σκοπό τη συνεργασία για την ανάδειξη των τουρκικών μνημείων στην πόλη.

Άλλωστε, σύμφωνα με τον κ. Gedik, οι Τούρκοι επισκέπτες στη Θεσσαλονίκη τού μεταφέρουν πως απολαμβάνουν όμορφες συμπεριφορές από τους κατοίκους της πόλης, στην οποία έρχονται πάντοτε με φιλική διάθεση.

Όπως λέει χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόξενος, οι δύο λαοί συνδέονται με πολλούς τρόπους, όπως η ομιλία της τουρκικής γλώσσας, καθώς «υπάρχουν ακόμη άνθρωποι οι οποίοι μιλούν τουρκικά εδώ». Κάτι το οποίο, σύμφωνα με τον ίδιο, έχει παραμείνει είτε έπειτα από τη μετανάστευση εκείνων ή των προγόνων τους στην πόλη είτε μετά από την ανταλλαγή πληθυσμών μεταξύ των δύο χωρών.

Χαρακτηριστικά μάλιστα ο κ. Gedik αναφέρει πως «πολλές φορές περνάω από τα παγκάκια γύρω από το άγαλμα του Ελευθέριου Βενιζέλου και ακούω παππούδες να μιλούν τουρκικά. Σταματώ, συζητούμε και έτσι έχω κάνει και πολλούς φίλους στην πόλη».

Σύμφωνα μάλιστα με τον Τούρκο πρόξενο στη Θεσσαλονίκη, η κίνηση της δωρεάς του μουσείου του Κεμάλ στο τουρκικό κράτος το 1935 αποτελεί μια σημαντική γέφυρα φιλίας ανάμεσα στις δύο χώρες.

Όπως λέει ο κ. Gedik, «έχουμε ένα κοινό παρελθόν που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ως γέφυρα φιλίας, δίχως αυτό να συμβαίνει μόνο όταν αλληλοβοηθούμαστε μετά από τρομερές φυσικές καταστροφές».

