Προβλήματα στην Αργολίδα από την καταιγίδα - Έπεσαν δέντρα και πλημμύρησαν δρόμοι (βίντεο, φωτογραφίες)

Ο δυνατός αέρας συνοδευόμενος από ισχυρή βροχή και χαλάζι έπληξε πολλές περιοχές

Καταιγίδα στο Αργος

Ισχυρή καταιγίδα χτύπησε την ευρύτερη περιοχή του Ναυπλίου και του Άργους το μεσημέρι της Παρασκευής 10 Νοεμβρίου.

Ο δυνατός αέρας συνοδευόμενος από ισχυρή βροχή και χαλάζι έπληξε πολλές περιοχές.

αργος

Οι δρόμοι έγιναν ποτάμια και κεντρικά σημεία στις δύο πόλεις μετατράπηκαν σε λίμνες

αργος

Επίσης ο δυνατός αέρας έριξε δέντρα και κλάρες σε Ναύπλιο , Άργος, Μύλους, Λυγουριό, Τροιζηνία και σε άλλα διάσπαρτα σημεία με την πυροσβεστική να επιχειρεί το κόψιμό των κορμών.

αργος

Πηγή: argolikeseidhseis.gr

