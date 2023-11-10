Ισχυρή καταιγίδα χτύπησε την ευρύτερη περιοχή του Ναυπλίου και του Άργους το μεσημέρι της Παρασκευής 10 Νοεμβρίου.

Ο δυνατός αέρας συνοδευόμενος από ισχυρή βροχή και χαλάζι έπληξε πολλές περιοχές.

Οι δρόμοι έγιναν ποτάμια και κεντρικά σημεία στις δύο πόλεις μετατράπηκαν σε λίμνες

Επίσης ο δυνατός αέρας έριξε δέντρα και κλάρες σε Ναύπλιο , Άργος, Μύλους, Λυγουριό, Τροιζηνία και σε άλλα διάσπαρτα σημεία με την πυροσβεστική να επιχειρεί το κόψιμό των κορμών.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.