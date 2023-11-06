Πάνω από 5.000 Τούρκοι τουρίστες αναμένεται να φθάσουν τις επόμενες ημέρες στη Θεσσαλονίκη για την επέτειο θανάτου του Κεμάλ Ατατούρκ.

Ήδη, κάθε Σαββατοκύριακο βλέπουμε αρκετά τουριστικά λεωφορεία από την Τουρκία στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Όμως, η συμπλήρωση 100 ετών από την ίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας (29 Οκτωβρίου) και παράλληλα, στις 10 Νοεμβρίου, η επέτειος θανάτου του Κεμάλ Αταρούρκ αναμένεται να προσελκύσει ακόμα περισσότερους επισκέπτες από την Τουρκία.

«Αναμένεται ένας απίστευτα μεγάλος αριθμός Τούρκων τουριστών για τα δεδομένα της πόλης μετά τις 9 Νοεμβρίου και έτσι θα υπάρχει και πολύ μεγάλη κινητικότητα γύρω από το προξενείο. Στη φετινή χρονιά συμπίπτει με διαφορά ημερών η συμπλήρωση των 100 χρόνων από την ίδρυση της Τουρκικής Δημοκρατίας με τον θάνατο του Κεμάλ Ατατούρκ», σημειώνει στη Voria.gr ο τουριστικός πράκτορας, Στέφανος Χατζημανώλης.

Στις 10 Νοεμβρίου, μάλιστα, γίνεται και μία τελετή στο Μουσείο του Ατατούρκ που συγκεντρώνει πολλούς Τούρκους τουρίστες. Κατά τη διάρκεια της τελετής τηρείται ενός λεπτού σιγή και ο Τούρκος πρόξενος πραγματοποιεί ομιλία.

Λόγω της μεγάλης ζήτησης, σύμφωνα με τον κ. Χατζημανώλη, πολλοί Τούρκοι αναγκάστηκαν να κλείσουν διαμονή ακόμα και εκτός Θεσσαλονίκης, όπως σε Καλλικράτεια, Καβάλα και Δράμα. Άλλωστε, τα ξενοδοχεία της πόλης τις επόμενες μέρες θα έχουν πολύ υψηλές πληρότητες, καθώς, εκτός από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, από τις 10 έως 12 Νοεμβρίου πραγματοποιείται στη ΔΕΘ η τουριστική έκθεση Philoxenia

«Περιμένουμε πάνω από 5.000 Τούρκους τουρίστες στη Θεσσαλονίκη», τονίζει ο κ. Χατζημανώλης.

Σήμερα, μάλιστα, έφτασε και η πρώτη ομάδα επισκεπτών αεροπορικώς αλλά οι περισσότεροι αναμένονται να φθάσουν με τουριστικά λεωφορεία είτε με δικά του οχήματα τις επόμενες ημέρες.

«Κανονικά θα έπρεπε να ανοίξει το πάρκινγκ της Έκθεσης γιατί το να υπάρχουν τόσα λεωφορεία επί της Αγίου Δημητρίου δεν θα βοηθήσει την κυκλοφορία», τονίζει και προσθέτει ότι σε περιπτώσεις μαζικών αφίξεων πάντα επικρατεί προβληματισμός για το πού θα σταθμεύσουν τα τουριστικά λεωφορεία.

