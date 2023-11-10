Όλοι Μαζί Μπορούμε: Η Ελλάδα θα πρασινίσει ξανά- Συνεχίζονται δενδροφυτεύσεις

Το ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ συνεχίζει τις δενδροφυτεύσεις του και μας καλεί να συμμετέχουμε, για να αφήσουμε και εμείς το δικό μας περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Από τις αρχές Νοεμβρίου έως και τα τέλη Μαρτίου, θα γίνονται δενδροφυτεύσεις κάθε Κυριακή σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Η επόμενη δενδροφύτευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Νοεμβρίου, στη Γλυφάδα.

Το σημείο συνάντησης είναι το τέρμα της οδού Μετσόβου, στις 10 το πρωί.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Δήμο Γλυφάδας.

Όσοι επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, για να φτάσουν στο σημείο της δενδροφύτευσης, μπορούν να επιβιβαστούν στο Λεωφορείο νούμερο 124, που ξεκινάει έξω από το Μετρό της Αργυρούπολης, και να κατέβουν στη Στάση Μετσόβου, η οποία βρίσκεται λίγα λεπτά με τα πόδια από το σημείο της δράσης.

Τα δέντρα που θα φυτευτούν θα είναι ανεπτυγμένα, πλατύφυλλα, βραδύκαυστα και θα αγοραστούν από τα έσοδα της καλοκαιρινής συναυλίας του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ.

Επίσης, μέσα στο Νοέμβριο θα γίνουν και οι παρακάτω δενδροφυτεύσεις:

19 Νοεμβρίου στους Θρακομακεδόνες,

26 Νοεμβρίου στην Πεντέλη.

Μπείτε στο oloimaziboroume.gr για περισσότερες πληροφορίες.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.