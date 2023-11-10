Ολοι Μαζί Μπορούμε: Δενδροφύτευση την Κυριακή 19 Νοεμβρίου, στους Θρακομακεδόνες

Το ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ συνεχίζει τις δενδροφυτεύσεις του και μας καλεί να αφήσουμε και εμείς το δικό μας περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Η επόμενη δενδροφύτευση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 Νοεμβρίου, στους Θρακομακεδόνες. Το σημείο συνάντησης είναι η διασταύρωση των οδών Ορφέως & Μυριβήλη, στις 10 το πρωί. Η δράση θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με τους AHEPA.

Στη δράση αναμένεται να λάβουν μέρος, κάτοικοι της περιοχής, εθελοντικές ομάδες, προσωπικό εταιρειών, σχολεία, όπως το 27ο και το 30ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών καθώς και οι πρόσκοποι της περιοχής.

Όσοι επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, μπορούν να πάρουν το λεωφορείο 504 από τον Ηλεκτρικό Σταθμό Κηφισιάς. Το λεωφορείο διέρχεται την Κάτω Κηφισιά και τις Αδάμες και φτάνει στην Πλατεία Αριστοτέλους, στις Αχαρνές, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στο σημείο που γίνεται η δράση.

Τα δέντρα που θα φυτευτούν θα είναι ανεπτυγμένα, πλατύφυλλα, βραδύκαυστα και θα αγοραστούν από τα έσοδα της καλοκαιρινής συναυλίας του ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ.

Η επόμενη δενδροφύτευση του Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 26 Νοεμβρίου στην Πεντέλη.

Μπείτε στο oloimaziboroume.gr για περισσότερες πληροφορίες.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.