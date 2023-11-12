Το υπουργείο Τουρισμού στον 40ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας

Το υπουργείο Τουρισμού έδωσε δυναμικό «παρών» στον 40ο Αυθεντικό Μαραθώνιο της Αθήνας, παρουσία της υπουργού Όλγας Κεφαλογιάννη, της υφυπουργού Έλενας Ράπτη και του γενικού γραμματέα Τουριστικής Πολιτικής & Ανάπτυξης Μύρωνα Φλουρή.

Η ετήσια γιορτή του αθλητισμού, ενώνει χιλιάδες αθλητές και επισκέπτες από όλο τον κόσμο και μεταδίδει τα ιδεώδη της ειρήνης και του αλληλοσεβασμού, όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση.

Το υπουργείο Τουρισμού στέκεται αρωγός σε αυτό το σπουδαίο αθλητικό γεγονός που είναι σημείο αναφοράς για τον αθλητισμό αλλά και σημείο αναφοράς για την πόλη της Αθήνας, καθώς ο Αυθεντικός Μαραθώνιος είναι πλέον μέρος της πολιτιστικής της κληρονομιάς και της ταυτότητάς της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

