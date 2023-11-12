Υπουργείο Εξωτερικών: Ελληνική οικογένεια διέφυγε από τη Γάζα μέσω της διάβασης της Ράφα

Κατόπιν ενεργειών του Υπουργείου Εξωτερικών, οικογένεια επτά ατόμων που διέμενε στο Μοναστήρι του Αγίου Πορφυρίου στην πόλη της Γάζας, διήλθε σήμερα Κυριακή από τη Γάζα στην Αίγυπτο, μέσω της συνοριακής διάβασης της Ράφα.

Όπως τονίζει το ΥΠΕΞ, οι πέντε Έλληνες πολίτες και οι συγγενείς τους βρίσκονται πλέον στην Αίγυπτο και θα προγραμματιστεί η μετάβασή τους στην Ελλάδα στο αμέσως προσεχές διάστημα.

Πηγή: skai.gr

