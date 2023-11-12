Αυγενάκης: Επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου από τον οινοτουρισμό

Στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Οινοτουρισμού ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης επισκέφθηκε Οινοποιείο στο Σκαλάνι, το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα «Δρόμοι του κρασιού» και ανήκει στον όμιλο «Μπουτάρη».

Με τους υπευθύνους της επιχείρησης Γιάννη και Νίκο Κωνσταντάκη, συζήτησε θέματα που αφορούν τον οινοτουρισμό, αλλά και την τέχνη της οινοποίησης.

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα οινοτουρισμού ο ΥπΑΑΤ Λευτέρης Αυγενάκης δήλωσε τα ακόλουθα:

«Η παγκόσμια ημέρα οινοτουρισμού έρχεται να μας θυμίσει την διαχρονικά ξεχωριστή σημασία του οίνου ως εθνικού προϊόντος και την άρρηκτη σύνδεσή του με την πατρίδα μας. Η υπενθύμιση του στίχου του Οδυσσέα Ελύτη ότι «αν αποσυνθέσεις την Ελλάδα, στο τέλος θα δεις να σου απομένουν ένα αμπέλι, μια ελιά κι ένα καράβι…», δείχνει με τον πιο παραστατικό τρόπο τη σημασία του οίνου για τη χώρα μας από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα.

Ο οινοτουρισμός αποτελεί τμήμα των εναλλακτικών μορφών της τουριστικής βιομηχανίας, οι οποίες ως σκοπό έχουν αφενός την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την ενίσχυση της προσπάθειας να ξεφύγουμε από το κλασσικό τρίμηνο- τετράμηνο του «ήλιος και θάλασσα» και αφετέρου την καλύτερη αξιοποίηση των τοπικών πόρων μιας περιοχής και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.

Στην Ελλάδα λειτουργούν περίπου 700 οινοποιεία, εκ των οποίων περίπου 100 είναι αδειοδοτημένα επισκέψιμα οινοποιεία.

Το ΥΠΑΑΤ δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ανάδειξη του οινοτουρισμού, ενισχύοντας επιχειρήσεις του κλάδου μέσα από τα προγράμματα Leader. Ενισχύει παράλληλα και την ελληνική παραγωγή οίνου μέσω του Τομεακού Προγράμματος Αμπέλου Οίνου της νέας ΚΑΠ, που στοχεύει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων, την εγκατάσταση ποικιλιών αμπέλου με αυξημένο εμπορικό ενδιαφέρον, την εισαγωγή σύγχρονων καλλιεργητικών τεχνικών και τη διαφύλαξη και προστασία του περιβάλλοντος.

Για να στηριχθεί ενεργά ένας οινοτουριστικός προορισμός, πρέπει να υπάρξουν υποστηρικτικές δραστηριότητες, συνδεδεμένες είτε με το προϊόν, είτε με την τοπική γαστρονομική παράδοση, είτε με τον τοπικό πολιτισμό. Γιατί πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι ο οινοτουρισμός χωρίς την ενεργό συμβολή των τοπικών κοινωνιών δεν μπορεί να ευδοκιμήσει.

Ο οινοτουρισμός μπορεί να προσελκύσει επενδύσεις και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, ενώ ταυτόχρονα μπορεί να αποτελέσει το εργαλείο εκείνο που θα καταστήσει τη χώρα μας δημοφιλή προορισμό καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.