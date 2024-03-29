Το τελευταίο αντίο στον Μιχάλη Χαραλαμπίδη στο Α' Νεκροταφείο

Στο Α' Νεκροταφείο αποχαιρέτισαν σήμερα Παρασκευή τον Μιχάλη Χαραλαμπίδη, το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, συγγενείς, φίλοι και συναγωνιστές μιλώντας για το έργο του , τους κοινωνικούς του αγώνες και το ποντιακό ζήτημα.

Το φέρετρο ήταν σκεπασμένο με τη σημαία του Πόντου και την ελληνική σημαία, υπήρχε τιμητικό άγημα Ποντίων και ακούστηκαν ποντιακά τραγούδια. Ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης ήταν αυτός που πρότεινε το 1994 στη Βουλή να υιοθετήσει την αναγνώριση της 19ης Μαΐου ως Ημέρα Μνήμης της Ποντιακής Γενοκτονίας.

Η οικογένειά του ζήτησε αντί στεφάνων να στηριχθεί η ανοικοδόμηση της μικρής εκκλησίας στο Αετοχώρι Έβρου, το χωριό του Μιχάλη Χαραλαμπίδη, που κάηκε στις πρόσφατες πυρκαγιές.

Ο Ιερός Ναός είχε ανεγερθεί από τους προγόνους του Μιχάλη όταν από τη Σάντα του Πόντου, μετά τη Γενοκτονία, είχαν εγκατασταθεί, στο Αετοχώρι.

Πολλά ήταν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ που παραβρέθηκαν όπως ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης, ο γραμματέας Ανδρέας Σπυρόπουλος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Δημήτρης Μάντζος, ο βουλευτής Παύλος Χρηστίδης, ο Κώστας Λαλιώτης, καθώς επίσης ο Στέφανος Τζουμάκας, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, ο Παναγιώτης Κουρουμπλής, ο πρόεδρος της ΠΟΕ Γιώργος Βαρυθυμιάδης και άλλοι.

Η κηδεία θα γίνει αύριο Σάββατο στις 11:00 πμ, στον Ιερό Ναό Αγίου Χριστοφόρου Αετοχωρίου Αλεξανδρούπολης, θα ψαλεί η εξόδιος ακολουθία και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η ταφή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

