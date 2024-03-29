Σε πολύ υψηλά επίπεδα για την εποχή θα κυμανθεί το επόμενο τετραήμερο η θερμοκρασία στη χώρα.

Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η ατμοσφαιρική κυκλοφορία πάνω από την Ευρώπη τις επόμενες ημέρες θα ευνοήσει τη μεταφορά ακραία θερμών για την εποχή αερίων μαζών από την Αφρική προς την Ανατολική Ευρώπη και τη χώρα μας, με την κορύφωση να αναμένεται το τριήμερο Κυριακή 31/03 - Τρίτη 02/04.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, οι αέριες μάζες πάνω από τμήματα της Ανατολικής Ευρώπης αναμένεται να είναι έως και 17-18 βαθμούς Κελσίου υψηλότερες από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Όπως διακρίνεται και στο παρακάτω γράφημα, το απόγευμα της Δευτέρας οι αέριες μάζες πάνω από τη χώρα μας θα είναι έως και 15-16 βαθμούς Κελσίου υψηλότερες από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Όσον αφορά στις θερμοκρασίες στην επιφάνεια και το πόσο ψηλά θα φτάσουν εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως για παράδειγμα η νεφοκάλυψη και ο άνεμος, ωστόσο με τα σημερινά δεδομένα, η θερμοκρασία στο ξεκίνημα της ερχόμενης εβδομάδας είναι πιθανό να πλησιάσει ή ακόμα και να ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου σε τμήματα της ηπειρωτικής χώρας.

Πηγή: skai.gr

