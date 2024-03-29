Πανικός στην Πάτρα: Κυνηγητό με τσεκούρι στο Νότιο Πάρκο - Ζημιές και προσαγωγές

Μεγάλη κινητοποίηση της Αστυνομίας για τη σύλληψη άνδρα ο οποίος συμμετείχε σε επεισόδιο με άλλο άτομο, το οποίο φέρεται να κυνήγησε με τσεκούρι.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο Νότιο Πάρκο της Πάτρας, κοντά στο κολυμβητήριο του ΝΟΠ, με τις αρχικές πληροφορίες να αναφέρουν ότι ο δράστης δεν συμμορφώνονταν στις υποδείξεις των αστυνομικών.

Οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ και της Άμεσης Δράσης παρά την άρνηση του άνδρα με το τσεκούρι να συμμορφωθεί στις υποδείξεις τους κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν και να τον προσαγάγουν στο Β' Αστυνομικό Τμήμα όπως και τον έτερο άνδρα ο οποίος ενεπλάκη στο επεισόδιο.

Σύμφωνα μάλιστα με νεότερες πληροφορίες ο άνδρας με το τσεκούρι προξένησε μεγάλες υλικές ζημιές στο αυτοκίνητο του δεύτερου προσαχθέντα.

Πηγή: tempo24news

