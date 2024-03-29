Συναγερμός σήμανε στην αστυνομία μετά από τηλεφώνημα για βόμβα σε σούπερ μάρκετ στη Μεσογείων. Από τον έλεγχο που διενεργήθηκε, δεν προέκυψε κάτι.

Ο άγνωστος τηλεφώνησε στο 100 και υποστήριξε πως έχει τοποθετηθεί βόμβα στο σούπερ μάρκετ, χωρίς να δώσει χρονικό.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο ΤΕΕΜ.

Αφού αποδείχθηκε πως το τηλεφώνημα ήταν φάρσα, άνοιξε το ρεύμα προς Αθήνα της λεωφόρου Μεσογείων στο ύψος της Αγίας Παρασκευής.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.