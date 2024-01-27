Το πρώτο καθοριστικό βήμα για την πώληση έως και 40 μαχητικών F-35 στην Ελλάδα, αλλά και 40 F-16 στην Τουρκία έγινε το βράδυ της Παρασκευής από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ειδικότερα, η αμερικανική κυβέρνηση προχώρησε στην επόμενη φάση, στέλνοντας την επίσημη ειδοποίηση στο Κογκρέσο για την ταυτόχρονη έγκριση της πώλησης νέων μαχητικών αεροσκαφών σε Ελλάδα και Τουρκία.

Είχε προηγηθεί η επικύρωση της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ από την τουρκική βουλή, η επιστολή Μπάιντεν στο Κογκρέσο που πίεζε για την αποδοχή του αιτήματος της Άγκυρας, και η υπογραφή του πρωτοκόλλου ένταξης της Σουηδίας από τον πρόεδρο Ερντογάν.

Με την επίσημη ειδοποίηση στο Κογκρέσο μπαίνει ουσιαστικά τέλος σε έναν διπλωματικό μαραθώνιο που είχε διαρκέσει σχεδόν δύο χρόνια, με φόντο την ενταξιακή πορεία της Σουηδίας αλλά και την απόκτηση νέων μαχητικών από δύο βασικούς συμμάχους της Ουάσιγκτον.

Με δεδομένο ότι μιλάμε για δύο NATOϊκούς συμμάχους, ο νόμος προβλέπει ότι η Επιστολή Προσφοράς και Αποδοχής (LOA) θα σταλεί αντιστοίχως στην Αθήνα και στην Άγκυρα αμέσως μετά το πέρας 15 ημερών.

Στην περίπτωση που δεν υπάρξει κάποια αντίδραση στο Κογκρέσο, η κυβέρνηση έχει την ευχέρεια να στείλει την επιστολή νωρίτερα. Σε κάθε περίπτωση, όμως, η επιστολή θα πρέπει να θεωρείται επίσημη μετά τον προβλεπόμενο χρόνο, ο οποίος δίνει στους Αμερικανούς νομοθέτες την ευκαιρία να διατυπώσουν ενστάσεις που ενδέχεται να έχουν.

Από εκεί και πέρα, θα ακολουθήσουν διαπραγματεύσεις που θα κρατήσουν μερικούς μήνες για την οριστικοποίηση των τεχνικών λεπτομερειών αλλά και των όρων χρηματοδότησης που θα έχει η κάθε συμφωνία αντίστοιχα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η αμερικανική πλευρά διαβεβαιώνει στις ιδιωτικές συζητήσεις που έχει ότι η συμφωνία που επιτεύχθηκε στο Βίλνιους, γνωστή και ως το «Πακέτο Μενέντεζ», θα ισχύσει στο ακέραιο.

Η επίσημη επιστολή στο Κογκρέσο για την πώληση των F-35 στην Ελλάδα

«Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αποφάσισε να εγκρίνει μια πιθανή στρατιωτική πώληση στην κυβέρνηση της Ελλάδας, F-35 Joint Strike Fighter συμβατικής απογείωσης και προσγείωσης (CTOL) και σχετικού εξοπλισμού για εκτιμώμενο κόστος 8,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η Υπηρεσία Συνεργασίας για την Αμυντική Ασφάλεια παρέδωσε την απαιτούμενη πιστοποίηση ειδοποιώντας το Κογκρέσο για αυτήν την πιθανή πώληση σήμερα.

Η κυβέρνηση της Ελλάδας ζήτησε να αγοράσει έως και σαράντα (40) αεροσκάφη F-35 Joint Strike Fighter Συμβατικής Απογείωσης και Προσγείωσης (CTOL) και σαράντα δύο (42) κινητήρες Pratt & Whitney F135-PW-100 (40 εγκατεστημένοι, 2 ανταλλακτικά). Περιλαμβάνονται επίσης AN/PYQ-10 Simple Key Loaders, KGV-135A ενσωματωμένες συσκευές ασφαλούς επικοινωνίας. Συσκευές που ενεργοποιούνται με φυσίγγιο/συσκευές ενεργοποιούμενες με προωθητικό (CAD/PAD), φυσίγγια ώθησης, και φωτοβολίδες.

Πλήρεις προσομοιωτές αποστολής και εκπαιδευτές συστημάτων, συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου και υποστήριξη εργαστηρίου επαναπρογραμματισμού, συστήματα διαχείρισης logistics και υποστήριξης, συστήματα ανίχνευσης, παρακολούθησης και στόχευσης απειλών, Contractor Logistics Support (CLS), διαβαθμισμένο λογισμικό και υποστήριξη ανάπτυξης, παράδοσης και ενοποίησης, υποστήριξη μεταφοράς και ανεφοδιασμού. Υποστήριξη προγράμματος βελτίωσης εξαρτημάτων κινητήρα αεροσκαφών (CIP), ασφαλείς επικοινωνίες, πλοήγηση ακριβείας και κρυπτογραφικά συστήματα και εξοπλισμό.

Εξοπλισμό αναγνώρισης φίλου ή εχθρού (IFF). ανταλλακτικά και επισκευαστικά ανταλλακτικά, αναλώσιμα και αξεσουάρ και υποστήριξη επισκευής και επιστροφής, μικρές τροποποιήσεις, συντήρηση και υποστήριξη συντήρησης, εξοπλισμό εκπαίδευσης και εκπαίδευσης προσωπικού. Διαβαθμισμένες και μη διαβαθμισμένες δημοσιεύσεις και τεχνικά έγγραφα. Υπηρεσίες, μελέτες και έρευνες υποστήριξης της κυβέρνησης και της μηχανικής, τεχνικής και υλικοτεχνικής υποστήριξης των Η.Π.Α. και άλλα συναφή στοιχεία εφοδιαστικής και υποστήριξης προγραμμάτων.

Το εκτιμώμενο συνολικό κόστος είναι 8,6 δισεκατομμύρια δολάρια.

Αυτή η προτεινόμενη πώληση θα υποστηρίξει τους στόχους εξωτερικής πολιτικής και την εθνική ασφάλεια των Ηνωμένων Πολιτειών, βελτιώνοντας τις αεροπορικές δυνατότητες και τη διαλειτουργικότητα ενός συμμάχου του ΝΑΤΟ που είναι μια δύναμη για πολιτική και οικονομική σταθερότητα στην Ευρώπη.

Η προτεινόμενη πώληση θα επιτρέψει στην Ελλάδα να εκσυγχρονίσει την αεροπορία της και να βελτιώσει την ικανότητα της να παρέχει την άμυνα του εναέριου χώρου της, να συμβάλει στις αποστολές του ΝΑΤΟ για τη διατήρηση της περιφερειακής ασφάλειας και την υπεράσπιση των Συμμάχων του ΝΑΤΟ και τη διατήρηση της διαλειτουργικότητας με τις δυνάμεις των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ. Το F-35 θα αντισταθμίσει την αυξανόμενη απαξίωση άλλων αεροσκαφών της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας όπως τα F-4 και Mirage 2000. Η Ελλάδα δεν θα δυσκολευτεί να απορροφήσει αυτά τα είδη και τις υπηρεσίες στις Ένοπλες Δυνάμεις της.

Η προτεινόμενη πώληση αυτού του εξοπλισμού και υποστήριξης δεν θα αλλάξει τη βασική στρατιωτική ισορροπία στην περιοχή.

Οι κύριοι ανάδοχοι θα είναι οι Lockheed Martin Aeronautics Company, Fort Worth, TX και Pratt & Whitney Military Engines, East Hartford, CT. Ο αγοραστής συνήθως ζητά αντισταθμίσεις. Οποιαδήποτε συμφωνία αντιστάθμισης θα καθοριστεί κατά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ του αγοραστή και του αναδόχου.

Η υλοποίηση αυτής της προτεινόμενης πώλησης δεν θα απαιτήσει την ανάθεση πρόσθετων εκπροσώπων της κυβέρνησης των ΗΠΑ ή των εργολάβων στην Ελλάδα.

Δεν θα υπάρξει καμία αρνητική επίπτωση στην αμυντική ετοιμότητα των ΗΠΑ ως αποτέλεσμα αυτής της προτεινόμενης πώλησης.

Η περιγραφή και η αξία σε δολάρια είναι για την υψηλότερη εκτιμώμενη ποσότητα και αξία σε δολάρια με βάση τις αρχικές απαιτήσεις. Η πραγματική αξία σε δολάρια θα είναι χαμηλότερη ανάλογα με τις τελικές απαιτήσεις, την αρχή του προϋπολογισμού και τις υπογεγραμμένες συμφωνίες πώλησης, εάν και όταν συναφθούν».

