Οι αγρότες μπήκαν με τα τρακτέρ στο κέντρο των Ιωαννίνων

Πανηπειρωτική διαμαρτυρία πραγματοποίησαν απόψε οι αγρότες των Ιωαννίνων, της Άρτας ,της Θεσπρωτίας και της Πρέβεζας στην έδρα της Περιφέρειας Ηπείρου.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι με τρακτέρ και αγροτικά έκαναν αρχικά προσυγκεντρώσεις στις εισόδους της πόλης των Ιωαννίνων και στην συνέχεια προχώρησαν σε μηχανοκίνητη πορεία στο κέντρο.

Από τα βασικά τους αιτήματα είναι η μείωση του κόστους παραγωγής με επιβολή πλαφόν στα 7 λεπτά ανα Kwh για το αγροτικό ρεύμα, καθώς και οι κατώτατες εγγυημένες τιμές, οι οποίες θα ανταποκρίνονται στο κόστος και θα διασφαλίζουν εισόδημα επιβίωσης.

Παράλληλα, τόνισαν πως ο αγώνας τους θα συνεχιστεί και θα κλιμακωθεί , ακόμη και με κλείσιμο του λιμανιού της Ηγουμενίτσας ,εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

