Συνολική ποινή κάθειρξης 11 ετών και 10 μηνών επέβαλε το Εφετείο σε 41 ετών άνδρα, ο οποίος καταδικάστηκε για τον βιασμό τριών εκδιδόμενων γυναικών, με πρόσχημα ότι είναι αστυνομικός.

Οι πράξεις, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τελέστηκαν τον Μάρτιο του 2021, στη Θεσσαλονίκη, λίγες μόλις μέρες μετά την αποφυλάκισή του για φόνο που είχε διαπράξει, 11 χρόνια νωρίτερα, από κοινού με την αρραβωνιαστικιά του, σε βάρος 58χρονου ψυχιάτρου, πρώην συντρόφου της συγκατηγορούμενής του.

Απολογούμενος για την υπόθεση των βιασμών, ο 41 ετών άνδρας αρνήθηκε τις κατηγορίες υποστηρίζοντας ότι όλα έγιναν με τη συναίνεση των γυναικών. Απέδωσε δε, τις καταγγελίες σε «πλεκτάνη» που του έστησαν πρώην συγκρατούμενοί του στις φυλακές Τρικάλων για να τον εκδικηθούν επειδή δεν δέχθηκε να εισάγει ναρκωτικά στο συγκεκριμένο σωφρονιστικό κατάστημα.

Εξετάζοντας την υπόθεση σε δεύτερο βαθμό, το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης τού αναγνώρισε το ελαφρυντικό της μεταγενέστερης καλής συμπεριφοράς, ενώ μετέτρεψε την εις βάρος του αποδιδόμενη πράξη της ληστείας σε κλοπή (αφαίρεσε αντικείμενα από τις παθούσες). Πρωτόδικα είχε τιμωρηθεί με 20ετή κάθειρξη,

Είχε αποφυλακιστεί τον Φεβρουάριο του 2021, έχοντας εκτίσει ποινή 15ετούς κάθειρξης για τη δολοφονία τού ψυχιάτρου στη Θεσσαλονίκη. Το 58χρονο θύμα είχε βρεθεί θανάσιμα τραυματισμένο (τον Δεκέμβριο του 2010), έξω από το σταθμευμένο όχημά του, φέροντας αλλεπάλληλα χτυπήματα από μαχαίρι σε διάφορα σημεία του σώματος.

Μαζί με την τότε αρραβωνιαστικιά του, με καταγωγή από την Κούβα, είχαν καταδικαστεί από το Εφετείο σε ισόβια κάθειρξη, αλλά μετά από προσφυγή στον Άρειο Πάγο, η ποινή αναιρέθηκε, με το σκεπτικό ότι έπρεπε να τους αναγνωριστεί το ελαφρυντικό του σύννομου βίου, το οποίο έλαβαν στη συνέχεια με αποτέλεσμα να «σπάσουν» τα ισόβια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

