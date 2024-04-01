Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ συμμαχεί με τον κορυφαίο Έλληνα αθλητή, Χρυσό Ολυμπιονίκη και Παγκόσμιο Πρωταθλητή, Μίλτο Τεντόγλου!

Ο Μίλτος Τεντόγλου θεωρείται ήδη ένας ζωντανός θρύλος του Παγκόσμιου Στίβου, δεδομένου ότι είναι ταυτόχρονα κάτοχος όλων των κορυφαίων τίτλων σε Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο επίπεδο. Επιπλέον όμως, το ήθος, η ταπεινότητα, η ακεραιότητα και η αυθεντικότητά του , αξίες που μοιράζεται με το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ, συνθέτουν μία μοναδική προσωπικότητα που ξεχωρίζει και λειτουργεί ως πρότυπο για τους νέους αθλητές. Το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ, διαχρονικά προσηλωμένο, μέσω των δράσεών του, στον αθλητισμό και τις αξίες του, επιλέγει να σταθεί δίπλα στον αθλητή Μίλτο Τεντόγλου ως Χορηγός για να τον υποστηρίξει σε κάθε προσπάθεια, σε κάθε αγώνα και σε κάθε πρόκληση που θα κληθεί να αντιμετωπίσει. Από την πλευρά του, ο Μίλτος επιλέγει το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ γιατί όπως δηλώνει: «το ΖΑΓΟΡΙ είναι ο καθημερινός μου σύμμαχος στην προπόνηση, στην ξεκούραση, παντού».

Η συμμαχία αυτή θα επικοινωνηθεί με δημιουργικό και έξυπνο τρόπο, με αμεσότητα που θα προσεγγίζει το νεανικό κοινό, όπως μας έχει συνηθίσει ο Μίλτος, ενώ θα αφορά και σε δράσεις που ενθαρρύνουν το νεανικό αθλητισμό.

Με αυτήν την επιλογή, το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΖΑΓΟΡΙ επιβεβαιώνει και υπογραμμίζει τη δέσμευσή του στον αθλητισμό και το αθλητικό ιδεώδες, ενώ ταυτόχρονα δεσμεύεται πως θα συνεχίσει με δράσεις και πρωτοβουλίες, οι οποίες θα στοχεύουν στην υποστήριξη του νεανικού αθλητισμού στη χώρα μας.

Ευχόμαστε όλοι καλή επιτυχία στο Μίλτο! Φύγαμε για μία δυνατή αθλητική χρονιά!

