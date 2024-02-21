Ικανοποιημένοι από τη συμμετοχή αλλά και την μεγάλη τους κινητοποίηση στην πρωτεύουσα οι αγρότες επιστρέφουν σταδιακά στα μπλόκα έτοιμοι να καθορίσουν τα επόμενα βήματα ακόμα και με άλλες μορφές κινητοποιήσεων. Οι αγρότες της Πελοποννήσου αλλά και της Μακεδονίας δηλώνουν ήδη αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους ενώ το Σύνταγμα αναμένεται να γεμίσει το απόγευμα της Πέμπτης από διαμαρτυρόμενους μελισσοκόμους από όλη την Ελλάδα.

Το απόγευμα της Τετάρτης οι αγρότες των Ευζώνων έδειξαν την αποφασιστικότητά τους να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις κλείνοντας συμβολικά με τα τρακτέρ τους το τελωνείο των Ευζώνων τόσο για φορτηγά όσο και για Ι.Χ. αυτοκίνητα για δύο ώρες.

Νέες συνελεύσεις για τα επόμενα βήματα

Από αύριο το απόγευμα ξεκινούν και πάλι οι συνελεύσεις των μπλόκων προκειμένου οι αγρότες να αποφασίσουν τα επόμενα βήματα. Όπως, μετέδωσε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ ο δημοσιογράφος Πάνος Γαρουφαλλιάς οι αγρότες στην Ανθήλη Φθιώτιδας αναμένουν και την πανελλαδική σύσκεψη για το μέλλον των κινητοποιήσεων ώστε να δουν πως θα κινηθούν το επόμενο διάστημα.

Την ίδια ώρα, οι αγρότες στην Πελοπόννησο έχουν ξεκινήσει ήδη τις γενικές συνελεύσεις. Σύμφωνα με τα όσα μετέδωσε ο δημοσιογράφος Χρήστος Νικολαϊδης, οι αγρότες θα συνεχίσουν τους συμβολικούς αποκλεισμούς τουλάχιστον μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετάσχει στην Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες. Οι αγρότες απευθύνουν έκκληση στον πρωθυπουργό για μια νέα συνάντηση καθώς όπως λένε υπάρχει χώρος να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους.

Ετοιμάζουν νέες μορφές κινητοποιήσεων

Στο τραπέζι έχει πέσει πάντως η συνέχιση των κινητοποιήσεων με άλλες μορφές μιας και η δράστη στην πόλη και στις πλατείες όπως λένε οι ίδιοι τους ωφέλησε. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Χρήστο Στρατουλάκο μια σκέψη είναι την ερχόμενη Παρασκευή να πραγματοποιηθεί μηχανοκίνητη πορεία μέσα στην πόλη του Αιγίου με τους ίδιους τους αγρότες να διαμηνύουν πως αυτό που έγινε στο Σύνταγμα ήταν μόνο η αρχή.

