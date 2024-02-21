Αγρότες: Συνελεύσεις για τα μπλόκα και ενδεχόμενο νέου συλλαλητηρίου στην Αθήνα

Μήνυμα εστάλη απο τους χιλιάδες αγρότες και τα εκατοντάδες τρακτέρ που κατέκλυσαν το Σύνταγμα σε ενα μεγαλειώδες και πρωτοφανές στα χρονικά παναγροτικό συλλαλητήριο.

Μετά απο ένα πολύωρο ταξίδι οι αγρότες απο όλα τα μπλόκα έδωσαν δυναμικό «παρών» στην πρωτεύουσα έχοντας την απόλυτη στήριξη των πολιτών.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Το πρωί, πήραν το δρόμο της επιστροφής και στις κατα τόπους συνελεύσεις θα αποφασίσουν τα επόμενα βήματα των κινητοποίησεων τους.

Της μεγάλης νύχτας των αγροτών στην πλατεία Συντάγματος προηγήθηκε ένα πολύωρο ταξίδι με τους ίδιους να δηλώνουν ανυποχώρητοι ζητώντας την ικανοποίηση των αιτημάτων τους για περαιτέρω στήριξη του αγροτικού τομέα από την κυβέρνηση.

Οι αγρότες έφτασαν απόλυτα συντεταγμένα στο Σύνταγμα για να διαδηλώσουν και να διεκδικήσουν καλύτερες μέρες για το επάγγελμα τους.

Στη μια τα ξημερώματα οι κόρνες από τα τρακτέρ των αγροτών συνέχιζαν να ηχούν στο Σύνταγμα.

Μάλιστα κάποιοι έβαλαν μπρος τις μηχανές και έκαναν τον γύρο της πλατείας ως ένδειξη διαμαρτυρίας.

«Θέλουμε να δείξουμε ότι δεν ήρθαμε εδώ για να κοιμηθούμε και να παίξουμε, ήρθαμε εδώ με ένα σκοπό», ανέφερε χαρακτηριστικά αγρότης.

Παραγωγοί από όλα τα μέρης της χώρας παρατάχθηκαν με τα τρακτέρ τους έξω από τη Βουλή, προετοιμασμένοι για να περάσουν εκεί τη νύχτα.

Ήρθαν στην Αθήνα αποφασισμένοι να περάσουν όλη τη νύχτα στο δρόμο και γι' αυτό το λόγο προμηθεύτηκαν τα απαραίτητα, τρόφιμα και νερά μέχρι υπνόσακκους και κουβέρτες.

«Θα μείνουμε εδώ όλη νύχτα έξω από τη Βουλή, έχουμε έρθει από την Χαλκίδα, τα παιδιά έχουν έρθει παρέα, θα κάτσουμε όσο χρειαστεί. Έχουμε πάρει είδη πρώτης ανάγκης, κάποια νερά κάποια τοστ.», δήλωσε αργότης από την Εύβοια τονίζοντας πως δεν επρόκειτο να κοιμηθούν.



Οι Αθηναίοι όχι μόνο υποδέχτηκαν με χειροκροτήματα τους αγρότες, τους πήγαν και φαγητό για να περάσουν τη νύχτα στο Σύνταγμα.

Στις τέσσερις το πρωί τα τρακτέρ παρέμεναν σταθμευμένα στην πλατεία της πρωτεύουσας. Κάποιοι παρέμειναν ξύπνιοι όλη τη νύχτα ενώ άλλοι κοιμήθηκαν στα τρακτέρ τους.

«Συντονισμένοι, αποφασισμένοι γιατί τα προβλήματα είναι πολύ μεγάλα, πολύ σοβαρά και δεν θα υποχωρήσουμε γιατί έχουμε φτάσει στον πάτο και είναι θέμα επιβίωσης πλέον», τόνισε ένας εξ αυτών.

Το πραγματικά μεγαλειώδες και ιστορικό συλλαλητήριο των αγροτών ολοκληρώθηκε αλλά τα προβλήματα για τους νέους αλλά και για τους παλαιότερους αγρότες παραμένουν.

Επιστρέφοντας στο χωράφι θα δουν ξανά το κόστος παραγωγής.

«Με προβληματίζει πολύ το μέλλον μου, θέλουν να με διώξουν από τα χωριά που αγαπάμε τόσο πολύ, δεν θα το καταφέρουν. Βγαίνουμε στο δρόμο, δεν θα φύγουμε από τα μπλόκα μέχρι τα αιτήματα μας να γίνουν δεκτά» και «Πιστεύουμε ότι έχουμε δώσει ένα μεγάλο μήνυμα στην κυβέρνηση ότι δεν μας αποδυναμώνει αλλά μας δυναμώνει γιατί τα προβλήματα μας είναι πολύ μεγάλα», είναι μερικές από τις δηλώσεις τους.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Μετά τη μαζική κινητοποιήση εδώ στην Αθήνα οι αγρότες επιστρέφουν και πάλι στα μπλόκα.

Από αύριο θα γίνουν γενικές συνελεύσεις προκειμένου να επανακαθορίσουν τη στάση τους.

Δεν αποκλείουν περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων ενώ στο τραπέζι, σε επίπεδο Πελοποννήσου και δυτικής Ελλάδας, έχει πέσει και ένα νέο συλλαλητήριο στην Αθήνα.

«Ο αγώνας ούτως ή άλλως συνεχίζεται. Ο αγώνας δεν σταματάει. Είτε με τα μπλόκα είτε με τις κινητοποιήσεις είτε με αυτή τη μεγαλειώδη κινητοποίηση που είχαμε εδώ στην Αθήνα.», συνοψίζουν.

«Πραγματικά έγινε ένα μεγαλειώδες συλλαλητήριο χθες, ήταν μια ιστορική μέρα για όλο το αγροτικό κίνημα, για τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, τους μελισσοκόμους», υπογράμμισε ο Σωκράτης Αλειφτήρας, Εκπρ. Τύπου Ομ. Αγρ. Συλλόγων Ν. Λάρισας.

Συντεταγμένα και με απόλυτη πειθαρχία, τα τρακτέρ ξεκίνησαν για το ταξίδι της επιστροφής, έχοντας στείλει ηχηρό μήνυμα με το συλλαλητήριο τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.