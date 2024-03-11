Μια ξεχωριστή «συνάντηση» είχε στην Καβάλα, όπου βρέθηκε το Σαββατοκύριακο, η χρυσή Ολυμπιονίκης της Βαρκελώνης το 1992 και αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Βούλα Πατουλίδου.

Με ιδιαίτερη χαρά, όπως η ίδια τόνισε, επισκέφθηκε το μουσείο κέρινων ομοιωμάτων του Θοδωρή Κοκκινίδη προκειμένου να συναντηθεί από κοντά με τη …Βούλα Πατουλίδου! Στην πραγματικότητα, «συνάντησε» το κέρινο ομοίωμά της, που φιλοτέχνησε ο ταλαντούχος Καβαλιώτης καλλιτέχνης το 2012.

Μάλιστα, για τις ανάγκες της δημιουργίας του ομοιώματος, η κ. Πατουλίδου πόζαρε στον Θοδωρή Κοκκινίδη και δώρισε τη φόρμα που φορούσε στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελώνης προκειμένου να ντυθεί το κέρινο ομοίωμά της.

Η Βούλα Πατουλίδου βρέθηκε στην Καβάλα ως επίσημη προσκεκλημένη του δήμου Καβάλας προκειμένου να τιμήσει με την παρουσία της και να μιλήσει στην εκδήλωση βράβευσης γυναικών που ασχολούνται με την πολιτική και τα κοινά, που διοργάνωσε η δημοτική κοινότητα Καβάλας και ο δήμος Καβάλας.

Η αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης τιμήθηκε και η ίδια για την προσφορά της στον αθλητισμό και το συνολικό της έργο της στην αυτοδιοίκηση.

Στην ομιλία της, στη διάρκεια της εκδήλωσης βράβευσης, η κ. Πατουλίδου αναφέρθηκε μέσα από τα προσωπικά της βιώματα στις δυσκολίες που συνάντησε ως γυναίκα τόσο στον αθλητισμό όσο και στην πολιτική, σημειώνοντας πως οι γονείς της είναι οι δυο άνθρωποι που τη στήριξαν περισσότερο απ' όλους και πίστεψαν σε αυτήν.

Με πολλή συγκίνηση αναφέρθηκε στις προσπάθειες που κατέβαλε αλλά και στους αγώνες που έδωσε προκειμένου να καθιερωθεί, στέλνοντας στο μήνυμα προς όλες τις γυναίκες να έχουν πίστη στον εαυτό τους και να μην εγκαταλείπουν ποτέ τα όνειρα και τις προσπάθειές τους.

