Τηλεφωνικές απάτες: Οι υποθέσεις που εξιχνιάστηκαν- Πώς θα προστατευθείτε

Εξιχνιάστηκαν δύο περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης και πέντε απόπειρες απάτης που έγιναν το τελευταίο διάστημα στην Πιερία και την Κοζάνη, ενώ στο πλαίσιο συντονισμένης αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθη αλλοδαπός.

Οπως προέκυψε από την έρευνα, ο συλληφθείς μαζί με ακόμη τουλάχιστον τρεις άγνωστους συνεργούς του, συνέστησαν εγκληματική οργάνωση, με διαρκή και δομημένη δράση, με σκοπό την εξαπάτηση ανυποψίαστων πολιτών και κυρίως ηλικιωμένων.

Μάλιστα για να γίνουν περισσότερο πειστικοί, μέλος της οργάνωσης προσποιούνταν στο τηλέφωνο το παιδί τους, επιβεβαιώνοντας τον δήθεν τραυματισμό του και την άμεση ανάγκη να δώσουν τα χρήματα που ζητούσαν.

Με αυτό τον τρόπο κατάφεραν να εξαπατήσουν δύο ηλικιωμένους σε Πιερία και Κοζάνη και να τους αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα.

Συγκεκριμένα, πριν από έξι ημέρες εξαπάτησαν ηλικιωμένη γυναίκα στην Κατερίνη και την έπεισαν να αφήσει σε σημείο που της υπέδειξαν, το χρηματικό ποσό των 8.100 δολαρίων ΗΠΑ, 25 χρυσές λίρες συνολικής αξίας 12.000 ευρώ, καθώς και κοσμήματα και άλλα αντικείμενα συνολικής αξίας 18.000 ευρώ, τα οποία στη συνέχεια παρέλαβε ο συλληφθείς.

Το Νοέμβριο του 2023 εξαπάτησαν ηλικιωμένο άνδρα στην Κοζάνη και τον έπεισαν να ρίξει από το μπαλκόνι της οικίας του το χρηματικό ποσό των 50.000 ευρώ, το οποίο παρέλαβε ο συλληφθείς.

Επίσης στις 26 Ιανουαρίου 2024 μέσα σε λίγες ώρες προσπάθησαν να εξαπατήσουν ακόμα 5 άτομα στην πόλη της Κατερίνης, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να τους αποσπάσουν οτιδήποτε.

Στην κατοχή του συλληφθέντα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν το χρηματικό ποσό των 175 ευρώ, ένα δολάριο Αμερικής και ένα κινητό τηλέφωνο.Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.

Συστάσεις της Αστυνομίας για την αποφυγή τηλεφωνικής εξαπάτησης

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας με σκοπό την αποφυγή εξαπάτησης πολιτών από επιτήδειους, συνιστά:

Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί όταν άγνωστοι προσπαθήσουν να σας πείσουν για την καταβολή χρηματικού ποσού, με το πρόσχημα επείγουσας ανάγκης συγγενικού - φιλικού προσώπου (π.χ. νοσηλεία σε νοσοκομείο). Το ίδιο μπορεί να προσπαθήσουν και τηλεφωνικά. Για τους ίδιους λόγους να μην ενδίδετε σε προτροπές για συνάντηση (ραντεβού κ.λπ.).

Σε περιπτώσεις που άγνωστοι επικαλούνται έκτακτη ανάγκη γνωστού - συγγενικού σας προσώπου, να επιδιώκετε πάντα οι ίδιοι να επικοινωνείτε τηλεφωνικά με το γνωστό - συγγενικό σας πρόσωπο, προς επιβεβαίωση των όσων επικαλούνται. Η επικοινωνία να γίνεται με δικό σας τηλέφωνο και κατόπιν δικής σας πρωτοβουλίας και να μην δέχεστε να μιλάτε με άτομο, το οποίο κάλεσαν οι άγνωστοι.

Σε κάθε περίπτωση, να δηλώνετε ότι δεν πρόκειται να παραδώσετε χρήματα, εάν δεν εμφανιστούν οι γνωστοί - συγγενείς σας.

Να μην δέχεστε σε καμία περίπτωση άγνωστα άτομα να σας οδηγήσουν σε Πιστωτικό Κατάστημα ή ΑΤΜ για ανάληψη χρηματικού ποσού.

Να μην πείθεστε εύκολα από άτομα, τα οποία σας “ πλησιάζουν” ως γνωστοί συγγενικών - φιλικών προσώπων.

Να είστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί σε άγνωστα άτομα που επιχειρούν με διάφορα προσχήματα και τεχνάσματα να εισέλθουν στην οικία σας.

Να μην πείθεστε από άγνωστους, οι οποίοι εμφανίζονται ως υπάλληλοι Δημόσιας Υπηρεσίας ή άλλου φορέα για την επιδιόρθωση κάποιου τεχνικού προβλήματος, εάν δεν τους έχετε εσείς προηγουμένως καλέσει.

Να μην πείθεστε όταν άγνωστοι σας ζητούν να καταβάλλετε χρήματα για οφειλές γνωστών ή συγγενικών προσώπων σε δημόσιες υπηρεσίες ή σε καταστήματα - εταιρείες για αγορά αγαθών - προσφορά υπηρεσιών.

Επισημαίνεται ότι από νοσοκομεία ή από δημόσιες υπηρεσίες δεν χρησιμοποιείται η πρακτική υπάλληλοί τους να μεταβαίνουν σε οικίες ή σε δημόσιους χώρους και να ζητούν από πολίτες την καταβολή χρημάτων για υπηρεσίες που παρέχουν.

Να έχετε πάντα διαθέσιμους τους τηλεφωνικούς αριθμούς, με τους οποίους πρέπει να επικοινωνήσετε σε περίπτωση ανάγκης (Αστυνομία, Πυροσβεστική, Νοσοκομεία, στενοί συγγενείς κ.α.).

Να ενημερώνετε πάντα τις αστυνομικές Αρχές, ακόμη και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος σας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.