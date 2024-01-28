Επαγγελματισμό και σοβαρότητα απ' όλους ζήτησε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, ενόψει της κακοκαιρίας, μετά την ολοκλήρωση διαδοχικών συσκέψεων που πραγματοποιήθηκαν στην Πολιτική Προστασία. Νωρίτερα, συνεδρίασε η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου ενώ ακολούθησε και σύσκεψη Διυπουργικής Επιτροπής με θέμα την επιδείνωση του καιρού και τον επιχειρησιακό συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Ο κ. Κικίλιας συνέστησε σε όλους προσοχή και αποφυγή των μετακινήσεων σε περιοχές τις οποίες θα πλήξει η κακοκαιρία, ενώ επισήμανε ότι θα πραγματοποιηθεί και νέα συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου αύριο στις 12 το μεσημέρι όπου θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για τυχόν απαγορεύσεις κυκλοφορίας.

Όπως είπε ο κ. Κικίλιας πρόκειται για μία κακοκαιρία, η οποία όπως φαίνεται θα πλήξει- κατά κύριο λόγο την Τρίτη και ενδεχομένως από τις βραδινές ώρες της Δευτέρας, ενώ ίσως να επεκταθεί την Τετάρτη- περιοχές της Αττικής, Αττικοβοιωτίας, κομμάτι της Μαγνησίας, της Θεσσαλίας, της Εύβοιας και της Κρήτης.

«Σήμερα συνεδρίασε στις 12 το μεσημέρι η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου με τους επιστήμονές μας και μετά είχαμε ευρεία διυπουργική σύσκεψη με την προεδρία της κυβέρνησης και όλους τους αρμόδιους φορείς και υπουργεία. Αυτό που έχω να ζητήσω από όλους είναι να είναι επαγγελματίες και σοβαροί στον τρόπο αντιμετώπισης των καιρικών φαινομένων που ποτέ δεν ξέρουμε ακριβώς την έντασή τους και το μέγεθός τους, γιατί βλέπετε κι εσείς ότι ανά 6 ώρες κι ανά 12 ώρες αλλάζουν τα μετεωρολογικά δεδομένα», σημείωσε ο κ. Κικίλιας και προσέθεσε ότι η πρόληψη είναι πολύ σημαντική.

«Θα πραγματοποιηθεί και άλλη σύσκεψη των επιστημόνων και των μετεωρολόγων αύριο στις 12, προκειμένου να αποφασίσουμε σταδιακά ποιες θα είναι οι απαγορεύσεις και με ποια κριτήρια ενδεχομένως θα έχουμε αποφάσεις, οι οποίες θα εκδοθούν και θα αφορούν και τον γενικό πληθυσμό. Σε κάθε περίπτωση τα βασικά πρέπει να επαναλαμβάνονται. Σε τέτοιες μέρες αν μπορούμε αποφεύγουμε τις μετακινήσεις. Προφανώς, έχουμε τα βασικά στο αυτοκίνητό μας και κατά κύριο λόγο, είναι υποχρεωτικές πλέον οι αλυσίδες. Ακούμε τις ενημερώσεις και τις οδηγίες από το Πυροσβεστικό Σώμα, την Πολιτική Προστασία φυσικά από την ΕΛΑΣ και την οργανωμένη πολιτεία και προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό έτσι ώστε να ανταποκριθούμε στα δεδομένα τα οποία θα προκύπτουν», υπογράμμισε ο κ. Κικίλιας και τόνισε ότι υπάρχει πρόγνωση αυτή την στιγμή κατά περιόδους και ώρες, από τη Δευτέρα το βράδυ προς την Τρίτη για τις περιοχές που ανέφερε, για πιθανές χιονοκαταιγίδες, ακραία καιρικά φαινόμενα, ανέμους 9 και 10 μποφόρ, πιθανές κατολισθήσεις, ενδεχομένως στην Κρήτη, καθώς και πτώσεις δέντρων, που αφορούν, όπως είπε, και τον ΔΕΔΔΗΕ και τον ΑΔΜΗΕ. «Όλα αυτά θα συνυπολογιστούν πάλι αύριο το πρωί σε ό,τι έχει να κάνει με τα σχολεία και με την πιθανή ή όχι τηλεργασία στον δημόσιο τομέα και στον ιδιωτικό τομέα. Γενικώς η σύστασή μας είναι προσοχή για αυτές τις επόμενες ώρες και μέρες. Η πρόληψη είναι καλύτερη και πιο ισχυρή από την αντιμετώπιση. Επομένως, αν δεν υπάρχει λόγος μετακίνησης και επιβάρυνσης, αυτό θα το συνιστούσαμε. Θα περιμένετε μέχρι αύριο για να ακούσετε την επικαιροποίηση των μετεωρολογικών δεδομένων και τις τελικές αποφάσεις», επισήμανε ο κ. Κικίλιας.

Στην συνεδρίαση Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου έλαβαν μέρος ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας, ο Διοικητής του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ), υποστράτηγος Δημήτριος Μπριόλας, και τα μέλη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, Ευθύμιος Λέκκας (πρόεδρος ΟΑΣΠ), Θεόδωρος Κολυδάς (Διευθυντής της ΕΜΥ), Δημήτριος Ζιακόπουλος (μετεωρολόγος) και Χριστίνα Σούζη (μετεωρολόγος).

Στην ευρεία διυπουργική επιτροπή που πραγματοποιήθηκε έλαβαν μέρος ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας, ο υπουργός Επικρατείας, 'Ακης Σκέρτσος, υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, ο υπουργός Υγείας, 'Αδωνις Γεωργιάδης, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Δόμνα Μιχαηλίδου, ο υπουργός Παιδείας, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θεόδωρος Σκυλακάκης, ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Παπαγεωργίου, ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Τάξης, Μάνος Λογοθέτης, η γενική γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων, 'Αννα Στρατινάκη, εκπρόσωπος του ΥΠΕΘΑ, ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδος, Φάνης Σπανός, ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας, ο Διοικητής του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ), υποστράτηγος Δημήτριος Μπριόλας, εκπρόσωποι του ΓΕΕΘΑ, της ΕΛΑΣ , του Λιμενικού Σώματος και του ΕΚΑΒ τα μέλη της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου, Ευθύμιος Λέκκας (πρόεδρος ΟΑΣΠ), Θεόδωρος Κολυδάς (Διευθυντής της ΕΜΥ), Δημήτριος Ζιακόπουλος (μετεωρολόγος) και Χριστίνα Σούζη (μετεωρολόγος), εκπρόσωποι των παραχωρησιούχων αυτοκινητοδρόμων καθώς και εκπρόσωποι του ΔΕΔΔΗΕ και του ΑΔΜΗΕ.

