Πυρκαγιά σε αγροτεμάχιο μεταξύ Κυμίνων και Μαλγάρων στη Θεσσαλονίκη

Πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 14:00, σε αγροτεμάχιο μεταξύ Κυμίνων και Μαλγάρων στη Θεσσαλονίκη. Στην επιχείρηση κατάσβεσης της πυρκαγιάς, η οποία αυτή την ώρα (16:00) βρίσκεται σε εξέλιξη, μετέχουν έξι πυροσβεστικά οχήματα και 15 πυροσβέστες.

Εξαιτίας της πυρκαγιάς η κυκλοφορία των οχημάτων είχε διακοπεί για περίπου δύο ώρες στα δύο ρεύματα στην Εθνική Οδό, από τη γέφυρα του Αξιού έως τα Μάλγαρα, ενώ γίνονταν εκτροπές από τη γέφυρα των Ευζώνων και τα Μάλγαρα. Ο δρόμος άνοιξε για την κυκλοφορία των οχημάτων στις 16:00.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.