Σορός γυναίκας εντοπίστηκε έπειτα από φωτιά σε διαμέρισμα στην Ανάβυσσο

Η σορός μιας γυναίκας εντοπίστηκε έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα επί της Βασιλέως Γεωργίου στην Ανάβυσσο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι σε διαμέρισμα 2ου ορόφου σε τριώροφο κτήριο. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν την σορό της γυναίκας.

Στο έργο της κατάσβεσης συμμετείχαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.

Για το περιστατικό προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.