Σορός γυναίκας εντοπίστηκε έπειτα από φωτιά σε διαμέρισμα στην Ανάβυσσο

Η σορός μιας γυναίκας εντοπίστηκε έπειτα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα επί της Βασιλέως Γεωργίου στην Ανάβυσσο.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι σε διαμέρισμα 2ου ορόφου σε τριώροφο κτήριο. Κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης οι πυροσβεστικές δυνάμεις εντόπισαν την σορό της γυναίκας.
Στο έργο της κατάσβεσης συμμετείχαν 12 πυροσβέστες με τέσσερα οχήματα.
Για το περιστατικό προανάκριση διενεργείται από το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
- Συνεδρίαση Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου για την κακοκαιρία: Αύριο οι τελικές αποφάσεις για το αν θα ισχύσουν απαγορεύσεις κυκλοφορίας
- Κρήτη: Μάχη για τη ζωή δίνει δίχρονο αγοράκι μετά από τροχαίο - Νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ
- Πειραιάς: Νεκρός 18χρονος από υπερκατανάλωση αλκοόλ και δύο συλλήψεις για όπλα, σε νυχτερινό κέντρο
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.