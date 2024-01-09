Λογαριασμός
Μεσολόγγι - εξαφάνιση 31χρονου: Άρση τηλεφωνικού απορρήτου για τον 50χρονο κρεοπώλη - Τι έδειξαν οι συνομιλίες

Ο 50χρονος αναμένεται να απολογηθεί για το μαχαίρι που βρέθηκε κατοχή του

μεσολλογι

Στο κινητό τηλέφωνο του 50χρονου κρεοπώλη από το Μεσολόγγι, ο οποίος φέρεται να είναι ο τελευταίος που είδε τον 31χρονο Μπάμπη, ο οποίος αγνοείται για πέμπτη ημέρα, επικεντρώνονται οι έρευνες των Αρχών. 

Σύμφωνα με την ΕΡΤ,  από την άρση τηλεφωνικού απορρήτου προέκυψε ότι είχαν μια συνομιλία 12 δευτερολέπτων καθώς και ότι ο 50χρονος άφησε το κινητό το σπίτι του, ενώ πήγε να παραλάβει τον 31χρονο για να τον μεταφέρει σε σημείο συνάντησης με φίλο του, που θα πήγαιναν γα κυνήγι.

Ο κρεοπώλης φέρεται να μετέφερε τον αγνοούμενο την περασμένη Παρασκευή σε απομονωμένο σημείο στην επαρχιακή οδό Αντιρρίου – Ιωαννίνων, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχουν ανακρίβειες στην κατάθεση του 50χρονου ως προς το δρομολόγιο που ακολούθησε αλλά και τη χρονική αλληλουχία των γεγονότων.

Ο 50χρονος αναμένεται να απολογηθεί για το μαχαίρι που βρέθηκε κατοχή του.

Ο ίδιος υποστηρίζει πως δεν γνωρίζει τίποτα και δεν θυμάται πολλά ενώ φέρεται να έχει διαγράψει κλήσεις και μηνύματα απο το κινητό του.

Εκτός απο τον 50χρονο κρεοπώλη, η Αστυνομία καλεί ως μάρτυρα ακόμη ένα πρόσωπο «κλειδί» για την εξαφάνιση του 31χρονου Μπάμπη στο Μεσολόγγι.

Πρόκειται για φίλο του αγνοούμενου που υποτίθεται ότι θα συναντούσε ο Μπάμπης για να πάει για κυνήγι, όπως υποστήριξε τουλάχιστον ο 50χρονος.

Πληροφορίες αναφέρουν πως ο νέος μάρτυρας ισχυρίστηκε ότι: «Δεν είχαμε κανονίσει να βρεθούμε».

Πηγή: skai.gr

