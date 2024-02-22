Μια υπόθεση θρίλερ σε διαμέρισμα στην οδό Γ. Σεφέρη στη Θεσσαλονίκη, με νεκρή γυναίκα που φέρει τραύματα από μαχαίρι, ερευνά η αστυνομία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η 78χρονη εντοπίστηκε νεκρή με πολλές μαχαιριές στο σώμα της στο διαμέρισμα της από την ΕΛΑΣ, ενώ στο ίδιο διαμέρισμα βρέθηκε ο 88χρονος σύντροφός της σε κωματώδη κατάσταση, πιθανότατα από χάπια.

Σε αυτό το ερώτημα καλούνται να απαντήσουν οι αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων Κατά Ζωής της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

Οι πρώτες ενδείξεις από το φονικό αφήνουν ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του thestival.gr, ο 88χρονος βρέθηκε να φορά γάντια, τα οποία είχαν ίχνη αίματος. Επίσης, στον χώρο βρέθηκε ένα μαχαίρι, το οποίο εικάζεται ότι είναι το όπλο του εγκλήματος.

Το ηλικιωμένο ζευγάρι εντόπισε ο ανιψιός τους, ο οποίος διαμένει σε διπλανό διαμέρισμα, περίπου στις 11:30 το πρωί της Πέμπτης. Η 78χρονη γυναίκα κείτονταν νεκρή με εμφανή τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο στην κοιλιακή χώρα. Δίπλα της ήταν ξαπλωμένος σε ημιλιπόθυμη κατάσταση ο 88χρονος σύζυγός της. Πιθανότατα είχε καταναλώσει χάπια.

Ο 88χρονος βρίσκεται σε κώμα από κατανάλωση χαπιών, ενώ η σορός της 78χρονης θα μεταφερθεί για νεκροψία.

Πηγή: skai.gr

