Ισχυρότατοι άνεμοι πνέουν από το πρωί του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη. Θαλασσοταραχή επικρατεί σε όλο τον Θερμαϊκό κόλπο.

Τεράστια κύματα χτυπούν το παραλικό μέτωπο.

Συναγερμός σήμανε για το πλήρωμα του ιστορικού αντιτορπιλικού “Βέλος”, καθώς τα μανιασμένα κύματα αποτελούν σημαντική απειλή ακόμη και για πιθανή βύθισή του.

Για τον λόγο αυτό στο σημείο όπου είναι αγκυροβολημένο το αντιτορπιλικό, κοντά στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, έσπευσε ρυμουλκό σκάφος, το οποίο κρατά ακινητοποιημένο το “Βέλος”.



Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.