Θεσσαλονίκη: Στο έλεος των μανιασμένων κυμάτων το «Βέλος» - Έσπευσε ρυμουλκό - Δείτε φωτογραφίες

Συναγερμός σήμανε για το πλήρωμα του ιστορικού αντιτορπιλικού “Βέλος”, καθώς τα μανιασμένα κύματα αποτελούν σημαντική απειλή ακόμη και για πιθανή βύθισή του

Ισχυρότατοι άνεμοι πνέουν από το πρωί του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη. Θαλασσοταραχή επικρατεί σε όλο τον Θερμαϊκό κόλπο. 

Τεράστια κύματα χτυπούν το παραλικό μέτωπο.

Συναγερμός σήμανε για το πλήρωμα του ιστορικού αντιτορπιλικού “Βέλος”, καθώς τα μανιασμένα κύματα αποτελούν σημαντική απειλή ακόμη και για πιθανή βύθισή του. 

Για τον λόγο αυτό στο σημείο όπου είναι αγκυροβολημένο το αντιτορπιλικό, κοντά στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, έσπευσε ρυμουλκό σκάφος, το οποίο κρατά ακινητοποιημένο το “Βέλος”.
 

Πηγή: thestival.gr

TAGS: Θεσσαλονίκη κακοκαιρία
