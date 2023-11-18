Στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στη θαλάσσια περιοχή της Αίγινας (8 με 9 μποφόρ) αποδίδει η πλοιοκτήτρια εταιρεία του πλοίου "Αχαιός" τη μη αποβίβαση όλων των επιβατών στο λιμάνι το πρωί, αλλά και τη θραύση υαλοπίνακα που σημειώθηκε στο σαλόνι του πλοίου.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Ναυτιλίας το πλοίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από το λιμάνι του Πειραιά για την Αίγινα με 330 επιβάτες , 38 ΙΧ αυτοκίνητα 6 φορτηγά 8 δίκυκλα και 3 λεωφορεία .

Κατά την άφιξή του στο λιμάνι της Αίγινας έγιναν πολλαπλές προσπάθειες προσέγγισης και όταν κατάφερε να προσδέσει πραγματοποιήθηκε η αποβίβαση 50 επιβατών.

Στη συνέχεια λόγω των ισχυρών ανέμων που επικρατούσαν στη θαλάσσια περιοχή 8 με 9 μποφόρ κρίθηκε επισφαλής η παραμονή του πλοίου το οποίο επέστρεψε στο λιμάνι του Πειραιά, όπου αποβίβασε με ασφάλεια τους επιβάτες του.

Κατά τη διάρκεια του πλου προς το λιμάνι της Αίγινας έσπασε ένας υαλοπίνακας, λόγω των κραδασμών, στο χώρο επιβατών του πλοίου χωρίς να υπάρξει τραυματισμός.

Σύμφωνα με την εταιρεία όσοι επιβάτες επέστρεψαν στον Πειραιά και επιθυμούσαν να συνεχίσουν το ταξίδι τους, μεταφέρθηκαν με το επόμενο δρομολόγιο του πλοίου στις 15:15, ενώ οι υπόλοιποι αποζημιώθηκαν σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η Αχαιός Φερις Ναυτική Εταιρεία μέλος της saronic ferries από το συμβάν με τη θραύση του υαλοπίνακα δεν προκλήθηκε κάποιος τραυματισμός επιβάτη ενώ τηρήθηκαν όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας με τοποθέτηση ξύλινου επιθέματος, σύμφωνα με τις διαδικασίες ασφαλούς πλεύσης.

Επίσης προσθέτει ότι κατά την άφιξη του πλοίου στο λιμάνι της Αίγινας παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν 8 με 9 μποφόρ ο πλοίαρχος, δίνοντας προτεραιότητα στην ασφάλεια των επιβατών και του πληρώματος, προσέδεσε το πλοίο με ασφάλεια.

Λόγω ωστόσο του έντονου κυματισμού και των αντίξοων συνθηκών που επικρατούσαν, η παραμονή του πλοίου και η ασφαλής αποβίβαση επιβατών και οχημάτων δεν ήταν εφικτή και ως εκ τούτου,σε συνεννόηση με το λιμεναρχείο, αποφασίστηκε το πλοίο να αποπλεύσει από τον λιμάνι και μετά από ένα διάστημα παραμονής αναμένοντας την βελτίωση του καιρού, να επιστρέψει στον Πειραιά.

Η εταιρεία αναφέρει ότι κατά την άφιξη του πλοίου στον λιμένα του Πειραιά, πραγματοποιήθηκε έλεγχος από την Επιθεώρηση Εμπορικών πλοίων και το πλοίο κρίθηκε αξιόπλοο, συνεχίζοντας τα δρομολόγιά του κανονικά.

Η πλοιοκτήτρια εταιρεία Αχαιός Φερις Ναυτική Εταιρεία, μέλος της Saronic Ferries, θα ήθελε να ευχαριστήσει τους επιβάτες για την κατανόηση και τη συνεργασία τους σε αυτές τις δυσμενείς συνθήκες.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

