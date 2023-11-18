Θεσσαλονίκη: Στα 106 χλμ./ώρα οι ριπές του ανέμου - 150 κλήσεις δέχθηκε η Πυροσβεστική

Πτώσεις δέντρων, ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα και υποδομές, ακυρώσεις πτήσεων στο αεροδρόμιο και προβλήματα ηλεκτροδότησης, προκαλούν από το πρωί οι θυελλώδεις άνεμοι - εντάσεως 7 με 8 μποφόρ - που πνέουν στη Θεσσαλονίκη, με τις ριπές του ανέμου να φτάνουν κατά διάστημα τα 106 χλμ./ώρα.

Μέχρι στιγμής η Πυροσβεστική Υπηρεσία έχει δεχθεί 150 κλήσεις στην ευρύτερη περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης, ενώ επενέβη σε 82 περιπτώσεις για κοπές δέντρων και σε 19 για αφαιρέσεις αντικείμενων.

Σε πολλές περιοχές του πολεοδομικού συγκροτήματος καταγράφηκαν ζημιές σε σταθμευμένα αυτοκίνητα λόγω των πτώσεων δέντρων και κλαδιών που σε κάποιες περιπτώσεις «έκλεισαν» ακόμη και δρόμους. Οι ισχυροί άνεμοι είχαν ως αποτέλεσμα να λυγίσει στέγαστρο σε βενζινάδικο στη δυτική Θεσσαλονίκη, ενώ μέχρι στιγμής τέσσερις πτήσεις προς το διεθνές αεροδρόμιο «Μακεδονία» δεν πραγματοποιήθηκαν- δύο από Αθήνα ακυρώθηκαν κι άλλες δύο (από Μάλτα και Μιλάνο, αντίστοιχα) προσγειώθηκαν σε άλλο αεροδρόμιο.

Με τις δυνατές ριπές ανέμου και τα κύματα… αναμετράται και το ιστορικό αντιτορπιλικό «Βέλος» που είναι αγκυροβολημένο στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης και λειτουργεί ως πλωτό μουσείο. Στο σημείο έπλευσε το ρυμουλκό σκάφος του Λιμενικού προκειμένου να σταθεροποιήσει το «Βέλος».

Μεμονωμένα προβλήματα ηλεκτροδότησης καταγράφονται σε περιοχές του δήμου Θέρμης, ανατολικά της Θεσσαλονίκης, λόγω των πτώσεων δέντρων κι άλλων αντικειμένων. Συνεργεία της ΔΕΗ βρίσκονται επί τόπου για να αποκαταστήσουν τα προβλήματα.

Εκτός από τους θυελλώδεις ανέμους αισθητή είναι η πτώση της θερμοκρασίας σε σχέση με τα προηγούμενα 24ωρα, καθώς ο υδράργυρος στη Θεσσαλονίκη δεν ξεπέρασε τους 12 βαθμούς Κελσίου.

Την ίδια ώρα, τα πρώτα χιόνια έπεσαν στα ορεινά της Δυτικής Μακεδονίας, όπως στο Νυμφαίο και το Πισοδέρι Φλώρινας, αλλά και τη Βασιλίτσα Γρεβενών.



