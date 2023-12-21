Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε υποσταθμό της ΔΕΗ στην οδό Νίκης, στη Πυλαία, στη Θεσσαλονίκη.

Στο σημείο έχουν σπεύσει δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Λόγω της φωτιάς έχουν μείνει χωρίς ρεύμα καταναλωτές σε Πυλαία, Χαριλάου, Θέρμη και στις γύρω περιοχές καθώς γραμμή μέσης τάσης είναι εκτός λόγω της βλάβης.

Συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ εργάζονται για την αποκατάσταση της βλάβης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλεκτροδότηση αναμένεται να αποκατασταθεί μέχρι τις 10:30 π.μ

