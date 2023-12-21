Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Στον ανακριτή Πάτρας σήμερα ο νοσηλευτής που κατηγορείται ότι βίασε 23χρονη ασθενή

Την πόρτα του ανακριτή αναμένεται να περάσει σήμερα το πρωί ο νοσηλευτής του νοσοκομείου «Αγιος Ανδρέας» , που κατηγορείται από 23χρονη ασθενή για σεξουαλική κακοποίηση, στα επείγοντα του νοσηλευτικού ιδρύματος

στον ανακριτή ο νοσηλευτής

Την πόρτα του ανακριτή αναμένεται να περάσει σήμερα το πρωί ο νοσηλευτής του νοσοκομείου «Αγιος Ανδρέας» , που κατηγορείται από 23χρονη ασθενή για σεξουαλική κακοποίηση, στα επείγοντα του νοσηλευτικού ιδρύματος, όπως αποκάλυψε το tempo24.

Ο 50χρονος είχε οδηγηθεί, το μεσημέρι της Τρίτης, στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πάτρας, ο οποίος του άσκησε ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα, για κατάχρηση σε γενετήσια πράξη, ενέργεια ισοδύναμη του βιασμού μιας και το θύμα περιέρχεται σε κατάσταση που δεν μπορεί να αντιδράσει.

Στο μεταξύ χθες είδε το φως της δημοσιότητας μια ακόμη καταγγελία σε βάρος του νοσηλευτή.

Πηγή: tempo24.news

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πάτρα ανακριτής βιασμός νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark