Την πόρτα του ανακριτή αναμένεται να περάσει σήμερα το πρωί ο νοσηλευτής του νοσοκομείου «Αγιος Ανδρέας» , που κατηγορείται από 23χρονη ασθενή για σεξουαλική κακοποίηση, στα επείγοντα του νοσηλευτικού ιδρύματος, όπως αποκάλυψε το tempo24.

Ο 50χρονος είχε οδηγηθεί, το μεσημέρι της Τρίτης, στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πάτρας, ο οποίος του άσκησε ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα, για κατάχρηση σε γενετήσια πράξη, ενέργεια ισοδύναμη του βιασμού μιας και το θύμα περιέρχεται σε κατάσταση που δεν μπορεί να αντιδράσει.

Στο μεταξύ χθες είδε το φως της δημοσιότητας μια ακόμη καταγγελία σε βάρος του νοσηλευτή.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.