Ένα ζευγάρι ηλικιωμένων απεγκλωβίστηκε από το μπαλκόνι του διαμερίσματός του, στο οποίο ξέσπασε φωτιά το μεσημέρι της Τετάρτης 20 Δεκεμβρίου.

Η φωτιά εκδηλώθηκε σε διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου διπλοκατοικίας στο κέντρο της πόλης. «Είχαμε τεχνικό για να φτιάξουμε το πλυντήριο. Και μόλις έφυγε ο άνθρωπος είχαμε ρούχα από την προηγούμενη ημέρα που βάλαμε να πλύνουμε και κάποια στιγμή βλέπουμε φωτιές και είχε αρπάξει το πλυντήριο», είπαν στην κάμερα της ΚΡΗΤΗ TV το ζευγάρι ηλικιωμένων και πρόσθεσαν πως η Πυροσβεστική έφτασε άμεσα.

