Ρεπορτάζ: Δημήτρης Κολιομιχάλης

Έντονα είναι τα κυκλοφοριακά προβλήματα και σήμερα, Πέμπτη στους δρόμους της Αττικής.

Συγκεκριμένα:

Με δυσκολία διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην λεωφόρο Ποσειδώνος από τα όρια της Γλυφάδας προς το Παλαιό Φάληρο, λόγω της έντονης βροχόπτωσης που σημειώθηκε νωρίς το πρωί και της συσσώρευσης υδάτων στο ύψος της οδού Αγίου Αλέξανδρου.

Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Αιγάλεω προς Νέα Φιλαδέλφεια

Προβλήματα έχουν δημιουργηθεί επίσης στην λεωφόρο Σχιστού με 1,5 χιλιόμετρο αναμονή προς τον Σκαραμαγκά, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών

Στην περιφερειακή Υμηττού προς την Αττική οδό

Στην Βουλιαγμένης προς την Αθήνα από τη Γλυφάδα προς την Αργυρούπολη

Πηγή: skai.gr

