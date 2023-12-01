Θεσσαλονίκη: Τροποποίηση λειτουργίας λεωφορειακής γραμμής Νο 36 για την κάλυψη αναγκών λόγω του flyover

Στην τροποποίηση της λεωφορειακής γραμμής 36 για όλες τις καθημερινές της χειμερινής και θερινής περιόδου, προχώρησαν ο Οργανισμός Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ) και τα ΚΤΕΛ, υλοποιώντας «μια ακόμη σημαντική βελτίωση για τις μετακινήσεις στη Θεσσαλονίκη», κατά την περίοδο της κατασκευής του έργου του flyover, όπως επισημαίνεται σε σημερινή ανακοίνωση.

Συγκεκριμένα, στο πρόγραμμα εντάσσεται μια νέα διαδρομή, με την ονομασία Νο 36Χ «Α.Σ. ΙΚΕΑ - Τριανδρία», για τις ώρες αιχμής, από τις 6.45 τα ξημερώματα μέχρι τις 5 το απόγευμα.

«Αυτή είναι η πέμπτη κατά σειρά σοβαρή ενισχυτική παρέμβαση στις συγκοινωνίες που κάνει ο ΟΣΕΘ, μετά την ενίσχυση της γραμμής Νο 45 με επιπλέον δρομολόγια και τις αντίστοιχες προσθήκες νέων διαδρομών εξυπηρέτησης στις γραμμές Νο 43, Νο 45 και Νο 55. Στόχος είναι η διαρκής βελτίωση παροχής του συγκοινωνιακού έργου, παράλληλα με τις εργασίες κατασκευής της υπερυψωμένης ταχείας λεωφόρου "flyover" και της αυξημένης ανάγκης εξυπηρέτησης των μετακινούμενων.

Προσθέσαμε, με την πολύτιμη στήριξη του ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, μια σύνθετη γραμμή, με περίπου 20 συν 20 νέα δρομολόγια, με έξι λεωφορεία. Η γραμμή είναι ταυτόχρονα διαμπερής και εγκάρσια, ώστε να εξυπηρετούνται και κάθετες μετακινήσεις άκρων της πόλης.

Τα έργα κατασκευής του flyover προχωρούν κανονικά χωρίς οι επιπτώσεις τους να είναι φόβητρο στην καθημερινότητα στις μετακινήσεις των Θεσσαλονικέων, οι οποίοι συνεργάζονται και χρησιμοποιούν την αστική συγκοινωνία» δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕΘ Γιάννης Τόσκας

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

