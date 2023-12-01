«Θα σας κάνω μια εξομολόγηση. Μετά όσα πω, θα τα κλειδώσω σε ένα κουτί του υποσυνείδητού μου και θα πετάξω το κλειδί»
Ο Μίμης Ανδρουλάκης μιλά πρώτη φορά για το Πολυτεχνείο στον Άρη Πορτοσάλτε και στον ΣΚΑΪ 100,3.
Το Σάββατο 02/12, 09/12 και 16/12 στις 9 το πρωί, ένα μοναδικό, ραδιοφωνικό, ιστορικό, ντοκουμέντο.
Η εξομολόγηση του Μίμη Ανδρουλάκη, του ανθρώπου που έζησε τα γεγονότα μέσα από το Πολυτεχνείο και δεν μίλησε για αυτά, εδώ και 50 χρόνια.
«1973-2023: 50 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ»
Το Σάββατο 02, 09 και 16 Δεκεμβρίου στις 09.00
στον ΣΚΑΪ 100.3
