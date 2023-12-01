Λογαριασμός
1973-2023: Ο Μίμης Ανδρουλάκης μιλά για πρώτη φορά για το Πολυτεχνείο στον Άρη Πορτοσάλτε

Η εξομολόγηση του Μίμη Ανδρουλάκη, του ανθρώπου που έζησε τα γεγονότα μέσα από το Πολυτεχνείο και δεν μίλησε για αυτά, εδώ και 50 χρόνια

Πορτοσάλτε

«Θα σας κάνω μια εξομολόγηση. Μετά όσα πω, θα τα κλειδώσω σε ένα κουτί του υποσυνείδητού μου και θα πετάξω το κλειδί»

Ο Μίμης Ανδρουλάκης μιλά πρώτη φορά για το Πολυτεχνείο στον Άρη Πορτοσάλτε και στον ΣΚΑΪ 100,3.

Το Σάββατο 02/12, 09/12 και 16/12 στις 9 το πρωί, ένα μοναδικό, ραδιοφωνικό, ιστορικό, ντοκουμέντο.

Η εξομολόγηση του Μίμη Ανδρουλάκη, του ανθρώπου που έζησε τα γεγονότα μέσα από το Πολυτεχνείο και δεν μίλησε για αυτά, εδώ και 50 χρόνια.


«1973-2023: 50 ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ»

Το Σάββατο 02, 09 και 16 Δεκεμβρίου στις 09.00

στον ΣΚΑΪ 100.3

