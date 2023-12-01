Με τραγικό τρόπο έχασε τη ζωή του ένας άνδρας 40 ετών ο οποίος παρασύρθηκε από τον Προαστιακό στην περιοχή του Αλισσού, στη διαδρομή Πάτρα – Αχαγιά.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες του pelop.gr, ο 40χρονος παρασύρθηκε από τρένο του Προαστιακού στη σιδερένια γέφυρα του Πείρου, που βρίσκεται μεταξύ Αλισσού και Κάτω Αχαγιάς. Αποτέλεσμα ήταν να πέσει στο ποτάμι.

Στο σημείο έσπευσε Ασθενοφόρο όπως επίσης και 6 οχήματα και 15 άνδρες της Πυροσβεστικής, μεταξύ των οποίων και η ΕΜΑΚ και ο Διοικητής Αχαΐας.

